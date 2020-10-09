В Архангельске задержан и.о. министра образования региона

В Архангельске задержан исполняющий обязанности регионального министра образования Юрий Гнедышев. В его кабинете прошел обыск. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу правительства области.

В департаменте пресс-службы уточнили, что Гнедышева задержали по подозрению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним и распространении порнографических материалов. Он задержан на 48 часов. В министерстве образования от комментариев отказали, сославшись на отсутствие распоряжений.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в отношении Гнедышева возбуждено уголовное дело о развратны действиях в отношении двух несовершеннолетних. По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый развращал двух школьниц, переписываясь с ними в социальной сети. Одной из них он оправил ссылку на видеозапись сексуального характера. Ведомство будет ходатайствовать об аресте Гнедышева.