Трамп вновь заговорил о пакете помощи экономике и переговорах с демократами

Президент США Дональд Трамп решил возобновить переговоры с демократами о подготовке плана стимулирования экономики на 1,8 триллиона долларов.

Несколькими днями ранее он выражал сомнения относительно сотрудничества с демократами при выработке плана помощи экономике в условиях пандемии. Агентство AFP 9 октября предположило, что администрация Трампа готова вернуться к этому вопросу в свете приближающегося дня президентских выборов 3 ноября.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в пятницу на пресс-конференции в Кентукки:

"Нам действительно нужен еще один пакет мер по спасению экономики, но приближение к выборам и расхождения во мнениях о том, что необходимо сделать в данный момент, довольно велики".

Президент, однако, которого, по выражению корреспондента CBSN, "бросает из стороны в сторону", теперь утверждает в Твиттере, что "переговоры о помощи экономике в связи с COVID продвигаются вперёд", сообщил "Голос Америки".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в течение нескольких недель искали компромисса в формулировках законопроекта о дополнительной помощи экономике. Но Трамп в минувший вторник заявил о приостановке переговоров.