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Переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении продолжились после полуночи

Главы МИД Азербайджана, России, Армении (слева направо) Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян. Москва, 9 октября 2020

Россия пытается посредничать в установлении перемирия в Нагорном Карабахе

Консультации министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна - по ситуации в Нагорном Карабахе, начавшиеся во второй половине дня в пятницу, продолжаются уже больше восьми часов, сообщило агентство ТАСС, когда в Москве было за полночь. Ни о предварительных итогах переговоров, ни подробностей обмена мнениями между высшими дипломатами трёх государств к моменту написания этой новости не было.

Журналисты, собравшиеся в Доме приёмов МИД России, ожидали итогов встречи.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву в пятницу. На консультации по Нагорному Карабаху они были приглашены президентом России Владимиром Путиным, сообщил ТАСС.

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