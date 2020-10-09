Переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении продолжились после полуночи

Консультации министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна - по ситуации в Нагорном Карабахе, начавшиеся во второй половине дня в пятницу, продолжаются уже больше восьми часов, сообщило агентство ТАСС, когда в Москве было за полночь. Ни о предварительных итогах переговоров, ни подробностей обмена мнениями между высшими дипломатами трёх государств к моменту написания этой новости не было.

Журналисты, собравшиеся в Доме приёмов МИД России, ожидали итогов встречи.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву в пятницу. На консультации по Нагорному Карабаху они были приглашены президентом России Владимиром Путиным, сообщил ТАСС.