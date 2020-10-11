В Хабаровске прошла акция в поддержку Фургала, за отставку Путина

Жители Хабаровска вышли в воскресенье, 11 октября, на очередной митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Как сообщила корреспондент сайта Сибирь.Реалии, на площади собрались около трёхсот человек.

Митинг прошёл мирно. Один полицейский из стоявших у входа в здание правительства, подошёл к протестующим и сказал им, что они нарушают правила проведения публичных мероприятий. В случае неподчинения - пригрозил применением силы. Собравшиеся горожане стали скандировать: "Позор!"

Позднее появились выступающие с мегафонами, они критиковали президента России Владимира Путина, требовали его отставки. Они в том числе говорили о президенте Владимире Путине – что он "развалил страну", "продал тайгу", "а в телевизоре всё рассказывают наоборот". Участники скандировали: "Путина в отставку!" Выступающие напомнили, что им отменили региональные надбавки, и выразили возмущение тем, что правительство России помогает не россиянам, а другим государствам.

Состоявшаяся в субботу массовая акция горожан в поддержку Сергея Фургала была впервые жестоко разогнана полицией. Были задержаны около 30 человек.