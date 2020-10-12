"Террорист и его заложники". Лукашенко в СИЗО у оппозиции

11 октября, во Всемирный день психического здоровья, Александр Лукашенко сделал то, чего никто от него не ждал - он внезапно явился с визитом в СИЗО, где содержатся арестованные лидеры белорусской оппозиции, а вечером двое из арестованных - правда, не самые важные - вышли на свободу.

Сергей Смирнов

Безумие какое: круглый стол в СИЗ КГБ!

Цветочки на столе, таблички перед участниками

Глеб Морев

Кто на фото в СИЗО КГБ?

🔻Виктор Бабарико

🔻Эдуард Бабарико

🔻Юрий Воскресенский, активист штаба Бабарико

🔻Лилия Власова, член президиума Координационного совета

🔻Дмитрий Рабцевич, директор Pandadoc

🔻Илья Салей, адвокат Марии Колесниковой (слева, видны только руки)

🔻Виталий Шкляров, политтехнолог и полит. консультант (спиной, видно имя на табличке)

🔻Предположительно Александр Василевич — в красной кофте и очках

Наталья Маршалкович

Крышесносящее достижение в строительстве национального диалога. Лукашенко встречается в СИЗО КГБ с посаженными им же оппозиционерами, чтобы обсудить конституционную реформу. Странно, что на табличках только имена - где статья и срок? И Тихановскую еще по зуму подключить. А то отдыхает в международном розыске, понимаешь.

Тихановскую в каком-то смысле подключили.

Дмитрий Гордон

Впервые за 134 дня (четыре месяца) лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской разрешили поговорить по телефону с арестованным мужем, блогером Сергеем Тихановским.

Игорь Эйдман

А что? Все логично

Переговоры между диктатором Лукашенко и его страной прошли там, куда он её загнал, то есть в тюрьме.

Круглый стол между властью и белорусским обществом прошёл на территории принимающей стороны, то есть в СИЗО. Думаю, лукашенковское конституционное собрание тоже логично будет провести в тюрьме. А потом там же разместить парламент, избранный по новой конституции. Тогда и выборы не надо будет фальсифицировать. Пусть в камерах заседают. Верхняя палата на верхних нарах, нижняя - на нижних.

Оппозиционеры не выглядели здоровыми и довольными жизнью.

В визите Лукашенко находят параллели с действиями лидеров других государств.

Демьян Кудрявцев

Медведев сначала встретился с Удальцовым «обсудить кризис», а потом Сергея отправили в тюрьму. Лукашенко выступил наоборот.

Олег Пшеничный

Встреча Лукашенко с узниками СИЗО КГБ это как ежегодная «прямая линия» Путина с россиянами. Разница небольшая.

Максим Горюнов

вот Путин не догадался приехать к Навальному в больницу чтобы спросить как здоровье, ободрить семью, помочь чем надо.

а Лукашенко смело пошёл говорить о конституции к тем, кто оказался за решёткой, борясь за неё.

потому что опытный политик, широкой души человек и очень сердечный. а беларусы не ценят.

Мнения о том, зачем Лукашенко понадобилась эта встреча, разделились. Кто-то считает, что Лукашенко уверен в победе и хочет унизить и сломать своих противников.

Николай Травкин

Он не одинок, кто действиями своими, как бы, говорит: "Да в гробу я видал вашу демократию!"

Но, чтобы так, ещё и сплясать публично на крышке гроба ...

Наталья Шавшукова

Лукашенко - гениальный психопат, артистичный, гибкий, без совести и страха, уровня Каддафи или Нерона. Такие любят игры с жертвами, упиваются своей наглостью и двуличием. Держатся до последнего, но заканчивают плохо.

Иной раз думаешь, что лучше - доморощенный унылый предсказуемый параноик, который методично ведёт страну к краху или вот это веселое людоедство.

Кирилл Шулика

Ну вот зачем была нужна встреча Лукашенко в подвале СИЗО КГБ с политзаключенными.

Освобожденный сегодня под домашний арест политолог Юрий Воскресенский: "Встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно". Кроме того, оно похвастался, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Освобожденный сегодня под домашний арест директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич: "Мне кажется, что IТ-страна построена: есть плацдарм, знания, навыки у сотрудников, есть хорошие условия, в частности декрет и льготы, которые позволяют в будущем развивать отрасли в том разрезе, который есть сейчас. Для бизнеса созданы все условия. Возможно, декрет будет дорабатываться, изменяться".

Умные люди говорят, что Воскресенский тяжело болен, а Рабцевич не выдержал пыток...

Не обвиняйте этих людей, опять же они стали жертвой разводки гестапо, совершенно людоедской разводки.

Другие думают, что Лукашенко готовится сдаться на милость оппозиции и начал торг об условиях.

Борис Макаренко

Много занимался "сравнительной транзитологией" на посткоммунистическом пространстве - уверенно могу утверждать, что "круглые столы" с оппозицией как начало процесса перемен тут - большая редкость. Польша, пожалуй, едиственный реальный пример. Причин много, но главная - оппозицию ни старый режим, ни большая часть общества не считает силой, достаточно серьезной, чтобы садиться за круглый стол с властью (а в Польше была "Солидарность").

Но вот круглый стол в месте заключения, с арестованными оппозиционными фигурами - это беспрецедентно. Может, Лука и лелеет хитрые планы, хочет сейчас пообещать - потом "кинуть" - он фактически признал, что в прежнем виде его власть сохраняться не может .

Вполне может быть, что потом это событие назовут переломной точкой, раз авторитарный правитель сам приходит в зарешеченное учреждение разговаривать с теми, кого вчера сам посадил, а сегодня без их не может управлять процессом.

Андрей Зубов

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ РЕШАЕТ В МИНСКЕ МНОГОЕ

Встречи правителей в тюрьме с целой коллегией давно отправленных за решетку противников режима - это в истории дело невиданное. Если добавить к этому примирительный тон Лукашенко на встрече и телефонный звонок Сергея Тихоновского Светлане из тюрьмы КГБ в Вильнюс и его благословение ей - "скоро всё кончится", и оговорка, что он смотрит TV и читает книги, то - Всё это свидетельствует о тектоническом сдвиге.

Но главное - завтра. Если митинги разгонять не будут - значит мирная революция достоинства победила и слова Светланы Георгиевны, что Лукашенке может быть дан правовой иммунитет в случае добровольного ухода - восприняты. Тогда понятно, о чем четыре часа говорил диктатор со своими, брошенными в застенок, противниками. Для PR акции достаточно было бы и 15-20 минут.

Так что ждем завтрашнего дня. Он, как кажется, решающий.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Митинги в воскресенье разгоняли едва ли не жестче, чем раньше.

Илья Вайцман

Кто там ждал изменений после того, как Лукашенко в СИЗО "провел встречу с представителями оппозиции"? Типа, "диктатор пошел на уступки" и все такое? Черта с два, у крокодила нет заднего хода. Сегодняшний разгон в Минске это показывает для тех, кто еще не понял. Причем, как я понимаю, действия милиции были нарочито провокационными, так что в Минске таки начались давно мечтаемые некоторыми столкновения.

Ещё одна версия - Лукашенко уже сдался, но не оппозиции, а Путину.

Валерий Соловей

О чем Александр Григорьевич договаривался с политзаключёнными

Он просил Бабарико и членов КС обратиться с призывом о прекращении протестов.

Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции.

Это сделка в рамках договорённости Путина и Лукашенко о транзите власти в Белоруссии.

Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов.

Ярослав Шимов

Странное сегодняшнее событие может быть началом "молдавского сценария" для Беларуси. Напомню, что в Республике Молдова в 2019 году ЕС и Россия, удивительным образом договорившись друг с другом, отстранили от власти местного олигарха Влада Плахотнюка и содержавшуюся им Демократическую партию. Плахотнюк умудрился насолить и Европе, и России, и там и там против него были возбуждены уголовные дела. Пророссийские социалисты президента Додона и новое проевропейское правительство Майи Санду через пару месяцев, правда, опять разругались, но цель сделки - удаление Плахотнюка - была достигнута. Почему не представить себе (это не требует столь уж большого воображения), что в Минске мы наблюдаем начало подобной сделки - только с участием самого "Плахотнюка"?

Эль Мюрид

Сегодня Лукашенко в СИЗО встречался с посаженными туда оппозиционными лидерами, включая и кандидата в президенты Бабарико. Довольно сюрреалистичный сюжет, который даже сложно политически и юридически сформулировать. Если это преступники, ждущие справедливого суда и сурового наказания, то в качестве политических "партнеров" они выглядят странно. Если Лукашенко ведет с ними разговор, как с политическими оппонентами, то по всей видимости, сидят они тоже строго по политическим мотивам. И в том, и другом случае получается некоторый абсурд. Впрочем, в диктатурах абсурд - норма жизни, так что все в порядке.

Вне всякого сомнения, эта встреча - одно из условий безоговорочной капитуляции, которую Лукашенко фактически подписал и оформил во время последней встречи с Путиным. Капитуляция может выглядеть только одним образом - личные гарантии самому Лукашенко в обмен на сдачу суверенитета Белоруссии с последующей ее аннексией. При этом Лукашенко вряд ли доверят провести весь процесс до конца - слишком он ненадежен в плане выполнения обязательств и договоренностей. Нужен кто-то посговорчивее. Собственно, встреча в СИЗО - это как раз смотрины, после чего Лукашенко нижайше подаст списки своих сменщиков благодетелю и старшему брату. Ну, а брат будет решать - кого ставить на место младшего. Из тех кандидатур, которые предложил он или найдется кто-то из других списков.

Пока белорусы ходят с протестами, их страну уже вовсю делят и пилят. Протестующие "воткнулись" в тупик, так как ничего иного, кроме бесцельного хождения и демонстрации своего несогласия с уже ушедшим событием - выборами - они создать не могут. Протест не развивается, он остановился на том месте, с которого начался. У него нет стратегии действий, а потому нет и понимания, что делать дальше. Поэтому и остается только ходить и демонстрировать.

В Хабаровске ровно та же история - 70 дней хождения "за Фургала" не сумели структурировать протест, выработать цели и задачи, а потому сегодня власть решила, что пора заканчивать с этим всем. Никакой процесс не может бесконечно "висеть" в одном положении - он рано или поздно, но сдвинется в какую-то сторону. Раз протестующие упустили темп, значит, его будет перехватывать власть. Любая победа - не одномоментное событие, оно всегда создается поступательным движением в выбранном направлении. Белорусский и хабаровский протесты не сумели даже выбрать направление своего развития. Целью любой борьбы всегда является власть. Раз такая задача не ставится - то итог и исход борьбы всегда предопределен.

Есть и те, кто считает, что встреча - часть хитрого и сложного стратегического плана непризнанного президента и Лукашенко "всех переиграл".

Александр Рыклин

Если все уже посмеялись над безумным Лукой, который устроил "круглый стол" с оппозицией в тюрьме, то можно я скажу.... Это совершенно подлая, мерзкая и низкая затея - типа, обсуждать новую Конституцию с заложниками... Но совсем, скажу я вам, не глупая....Это же принципиально новая картинка - Лукашенко 4 (!!!) часа беседует со своими оппонентами... Представьте, что вы белорусский народ. У вас какой первый вопрос в голове возникнет - а о чем, собственно, шла речь? Об освобождении политзаключенных? О новых выборах? О западных санкциях? О факторе России? О взаимных гарантиях?

Понятно, что люди в тюрьме не вольны в своих поступках, и, может, (и скорее всего) их на эту встречу загнали угрозами, но Лука свою задачу выполнил... То есть, у него и у оппозиции теперь появилась какая-то общая повестка... Конечно, в российской АП всю схему придумали... И схема эта фигуры на доске смешала...

И совершенно загадочная история со всей этой вчерашней бредятиной про 15 тысяч долларов для Тихановской.... Я не понимаю, почему она молчит уже больше суток? Представьте себе, что Путин заявил бы, что Навальный из клиники попросил у него деньги на лечение. Ну, там с врачами расплатиться, с нянечками, одноместная палата опять же... И он дал, конечно. Все же гражданин России оказался на чужбине в тяжелой ситуации, приболел к тому же.... Как вам кажется, через какое время Навальный бы ему ответил? Но Тихановская молчит... Это удивительно...

Какие-то пошли мощные разводки...

Александр Морозов

Драматическая ситуация к вечеру воскресенья, 11 октября. Сегодня выяснилась схема: после встречи Лукашенко в СИЗО, бывш.глава штаба Бабарико Юрий Воскресенский - освободившись - получает мандат на то, чтобы составить список на дальнейшие освобождения. Условия он сформулировал под камеру: вышедшие на свободу фронтмены протеста призывают (как это уже сделал сам Воскресенский) прекратить массовые уличные манифестации и перейти к легальной борьбе в рамках плана конституционной реформы, созыва Всебеларусского собрания - и в (некоей туманной) перспективе побороться за досрочные президентские выборы после реформы.

Ясно, что Лукашенко пошел на беспрецедентный, крайне эксцентрический шаг (приехал в СИЗО) под давлением обстоятельств. Ему пришлось смириться с тем, что без примирения с фронтменами оппозиции, его "план урегулирования" через конституционную реформу - сорвется. А он его уже "продал" Путину, ОБСЕ, и уже зарядил под него лояльные группы. Уличные марши не представляют для него радикальной угрозы, но они создают фон, при котором благополучная реформа невозможна. Перед Бабарико-Тихановским-Колесниковой стоит трудный выбор: остаться сидеть - без всяких перспектив - примерно как сидели после 2010 года, т.е. года три, или выйти на свободу на условиях Лукашенко сейчас. В политике конфликта не бывает хороших опций. бывает только плохая и очень плохая. При этом на момент решения невозможно сказать, как именно из двух окажется "очень плохой", а какая "просто плохой". Выйдя сейчас Бабарико получает возможность через месяц оторваться от условий выхода и двигаться (если захочет, а не уедет сразу) в направлении следующего этапа конфликта (а он несомненно будет вокруг голосования по реформе). Кроме того, отказаться от предложения Лукашенко для Бабарико означает посадить надолго не только себя, но и сына и Колесникову. Но у решения согласиться есть обратная сторона: ему придется пережить многодневный вой о "предательстве", о "соглашательстве" и о том, что он "агент Кремля", а все было так задумано в Кремле с самого начала и вот теперь, якобы, Кремль и поведет его в президенты (на воображаемых выборах, когда-то там после реформы). Конспирологи так и будут продолжать думать. Хотя ежу понятно, что быть героем опрокидывающего голосования он мог только в июле-августе, а после посадки и выхода за него проголосует 10%, если он выдвинется. На воображаемых следующих выборах Кремлю нужен новый кандидат, этот уже "неисправен".

Вокруг этой ситуации, созданной внезапным броском Лукашенко, а) повисает в воздухе Тихановская (+Латушко), капсулируется "правительство в изгнании", которое будет отвергать весь политический процесс связанный с реформой, как результат это "правительство" просто помножится на старую оппозицию, которая и так давно сидит за границей, б) а какова позиция Евросоюза? послы отозваны, решение о санкциях принято, но теперь надо как-то реагировать "со сдержанным оптимизмом" на шаг Лукашенко с освобождением политзаключенных. Допустим, что завтра Лукашенко объявит, что Караева в отставку и расследование о превышении полномочий. в)

и наконец, главное, "патриотический момент". Для так наз. "истеблишмента" - как бы плох Лукашенко не был - он на этой фазе ведет борьбу за суверенитет. Лукашенко тут с успехом "продает" простую идею: радикализация протеста сейчас на руку только Москве, которая за счет этого ведет своего кандидата. Это же не только украинские "эксперты" в один голос так считают. Так считает и беларусское аппаратно-политическое ядро. И кремлевские медиа подыграют в эту тему.

Поэтому, на мой взгляд, из двух плохих опций - лучшая: это сделать коллективное заявление об освобождении политзаключенных, о расследовании насилия - и в нем же согласиться на то, чтобы всем перейти к конституционной реформе. Выйти на свободу, взвесить свои возможности и жизненные намерения, и приготовиться к следующей развилке.

Выдвигаются и совсем оригинальные версии.

Андрей Елисеев

Встреча белорусского правителя с упеченными им же политзаключенными – это не проявление великодушия. Это знак того, что дела на российском фронте совсем плохи. Это отчаянная попытка разведать возможность обмена политзаключенных на «переворачивание страницы» Западом.

Суть игры в том, чтобы политзаключенные легитимизировали процесс «конституционных преобразований» в качестве усилий Лукашенко по разрешению политического кризиса. И чтобы, полагаясь на освобождение ряда заключенных и нужные заявления с их стороны, Запад закрыл глаза на величайшие фальсификации и беззаконие, признал Лукашенко «гарантом суверенитета» и не гнушался оказать Беларуси макрофинансовую помощь во имя предотвращения «углубленной интеграции» с Россией на условиях последней.

Сергей Марков

Белоруссия. Александр Лукашенко встретился с Бабарико и другими своими политическими противниками, которые сидят в тюрьме. Цель понятна - создавать новую политическую коалицию для вывода страны из политического кризиса. У Белоруссии есть один серьезный политический противник - польские спецслужбы, которые руками БЧБ оппозиции пытаются совершить государственный переворот по типу Украины и совершить де факто аншлюс Белоруссии в новую польскую империю Речи Посполитой-21. Все, кто против коллаборационистского флага БЧБ, кто готов противостоять этому плану, должны войти в общую политическую коалицию за спасение Родины и войти в состав будущего нового парламента. Так что Лукашенко встречается с нынешними заключенными, а будущими - депутатами. Но центральную роль в этой широкой политической коалиции, Народного Фронта, должны играть пророссийские силы под знаменами цветов Георгиевской ленты. Так действует российский план преодоления белорусского политического кризиса. Выход из политического кризиса- через создание новой широкой политической коалиции. Политика должна делаться не силовыми, а политическими методами.

Аббас Галлямов

Пока не очень понятно, что там за переговоры прошли в Беларуси. Может быть оппозиционеров, в ней участвующих, предварительно в тюрьме уже сломали и Лукашенко с ними встретился, чтобы их покаяние послушать, ну или, например, условия сдачи обговорить. Примерно как Сталин с лидерами «объединённого троцкистско-зиновьевского центра». А может быть это было нечто прямо противоположное. Начало переговоров. Вроде круглого стола «Солидарности» и руководителей Польской объединённой рабочей партии.

Ситуация там сейчас такая неустойчивая, что и то, и то может быть. Но в любом случае, бросается в глаза отсутствие на мероприятии Колесниковой.

Отсутствие на встрече Колесниковой отмечает не только Галлямов.

Плющев

Примечательно, что Марии Колесниковой среди тех, с кем провел встречу безумный Лукашенко, не было. Но в целом, конечно, адски выглядит: террорист и его заложники.

Никто, кроме самого Лукашенко, не знает, зачем он на самом деле оказался в тюрьме. Но сама идея очень многим понравилась.

Олег Лекманов

Помните ведь циничный анекдот про то, как врач прописывает тяжелобольному грязи, а когда тот спрашивает: "Поможет?", отвечает: "Нет, но вам нужно привыкать к земле".

Это я сейчас к чему? А вот к чему: все-таки правильно сделал А.Г. Лукашенко, что посетил тюрьму.

Инсайдер

Стороны договорились, что в следующий раз Бабарико и другие участники сегодняшнего "круглого стола" навестят Лукашенко с ответным визитом в СИЗО города Гааги.