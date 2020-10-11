В Таджикистане - президентские выборы. Рахмон избирается в пятый раз

В воскресенье в Таджикистане проходят президентские выборы. Действующий президент Эмомали Рахмон, руководящий страной с 1994 года, избирается на пятый срок подряд. Кроме того, в 1999-м и 2003-м годах Рахмон продлевал и реформировал свои полномочия по результатам всенародных референдумов, а в 2016-м году президент снял ограничения по числу переизбраний на этот пост. С того же года Рахмон носит официальный титул "основатель мира и национального единства - лидер нации".

В нынешних выборах помимо Рахмона участвуют ещё четыре кандидата: лидер Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода, лидер Социалистической партии Абдухалим Гаффорзода, глава Партии экономических реформ Рустам Рахматзод и лидер коммунистов Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзоде было отказано в регистрации.

К трём часам дня воскресенья Центральная комиссия по выборам и референдумам признала президентские выборы в Таджикистане состоявшимся, поскольку явка на них, по официальным данным, превысила 50%.

Глава ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода объявил, что к середине дня в стране проголосовали почти три с половина миллионов избирателей, или чуть больше 70% от их общего числа. Худоёрзода назвал это "свидетельством очень высокой политической и правовой культуры граждан Таджикистана".