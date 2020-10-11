В Нигерии после протестов распустили спецназ полиции

В Нигерии - крупнейшей по численности населения стране Африки - власти в воскресенье объявили о расформировании специального полицейского подразделения SARS, после массовой кампании за привлечение его бойцов к ответственности за нарушения прав человека.

SARS (Специальный отряд по борьбе с грабежами) в последние годы подвергался резкой критике правозащитников и гражданских организаций - в самой Нигерии и за рубежом. Его бойцов обвиняли в пытках и внесудебных расправах над людьми. Amnesty International приводит данные о 82 подобных случаях за последние 3 года.

В последние годы в Нигерии проходила кампания под лозунгом EndSARS ("Положить конец SARS"), одноимённый хэштег в твиттере стал одним из самых популярных. Кампанию поддержали видные блогеры, деятели шоу-бизнеса, представители гражданского общества. В последние дни начались уличные протесты в крупных городах Нигерии - после того, как в интернете было опубликовано видео убийства, предположительно совершённого полицейским.

Власти признали факты нарушений прав человека и пообещали провести их независимое расследование. Не замешанные в нарушениях бойцы распущенного отряда будут переведены в другие подразделения полиции.