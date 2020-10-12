"Технопарк" полностью отказался от строительства полигона в Шиесе

Компания "Технопарк", которая строила мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области, полностью отказалась от работ по реализации проекта. Земельный участок будет рекультивирован, а техника, персонал компании и сотрудники частного охранного предприятия покинут территорию Шиеса до конца года. Информация об этом появилась на сайте "Технопарка".

Вывоз имущества компании завершится до конца ноября 2020 года. Временные постройки уберут до 20 декабря, рекультивация начнется весной 2021 года. На участок дополнительно завезут свыше 45 тысяч кубометров грунта и высадят более 33 тысяч сеянцев сосны.

В сообщении компания обращается к активистам и жителям Ленского района с просьбой не препятствовать пропуску строительной техники и сотрудников подрядных организаций, которые будут участвовать в рекультивации. "Технопарк" также начал вести прямую трансляцию работ по восстановлению земельного участка.