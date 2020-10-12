"Технопарк" полностью отказался от строительства полигона в Шиесе

Компания "Технопарк", которая строила мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области, полностью отказалась от работ по реализации проекта. Земельный участок будет рекультивирован, а техника, персонал компании и сотрудники частного охранного предприятия покинут территорию Шиеса до конца года. Информация об этом появилась на сайте "Технопарка".
Вывоз имущества компании завершится до конца ноября 2020 года. Временные постройки уберут до 20 декабря, рекультивация начнется весной 2021 года. На участок дополнительно завезут свыше 45 тысяч кубометров грунта и высадят более 33 тысяч сеянцев сосны.
В сообщении компания обращается к активистам и жителям Ленского района с просьбой не препятствовать пропуску строительной техники и сотрудников подрядных организаций, которые будут участвовать в рекультивации. "Технопарк" также начал вести прямую трансляцию работ по восстановлению земельного участка.
- Мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области начали строить в 2018 году — на него хотели свозить отходы из Москвы и Московской области. Местные жители активно протестовали против свалки, организовали лагерь у полигона и не давали продолжить строительство. К протесту присоединились жители соседней Республики Коми. В городах обоих регионов проводились многотысячные митинги.
- В 2020 году в Архангельской области сменилось руководство — губернатор Игорь Орлов, поддерживающий проект строительства полигона, ушел в отставку. На его место назначили Александра Цыбульского, который заявил, что выступает против полигона.
- Проект полигона исключили из числа приоритетных, заявлялось, что началась рекультивация, земли вокруг Шиеса перевели из категории промышленных в категорию земель населенных пунктов — строить там промышленные объекты больше нельзя.
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