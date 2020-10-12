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Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов

Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2020 год стали Пол Милгром и Роберт Уилсон. Об этом в понедельник, 12 октября, объявил Нобелевский комитет. Награда будет вручена за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году – по случаю 300-летия основания банка и как премия “памяти Альфреда Нобеля”. Впервые она была присуждена в 1969 году.

В прошлом году эту награду получили ученые из Индии, США и Франции за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности.

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