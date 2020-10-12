Убийцу ЛГБТ-активистки Григорьевой приговорили к 8 годам колонии  

В Петербурге суд приговорил к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима местного жителя Алексея Волнянко, признанного виновным в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой. В ходе процесса подсудимый полностью признал вину.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 21 июля 2019 года кладовщик магазина "Эльдорадо" Волнянко распивал с Григорьевой алкоголь возле её дома на Пулковской улице. Между ними произошла ссора "на почве личных взаимоотношений", в ходе которой Волнянко нанёс Григорьевой семнадцать ударов ножом, после чего скрылся.

Первоначально по подозрению в убийстве Григорьевой арестовали уроженца Киргизии Даврона Мухамедова, однако затем в Следственном комитете признали, что преступление совершил не он.

Известно, что Григорьева часто получала угрозы убийством - в частности, за неоднократное участие в пикетах в поддержку ЛГБТ. Активистка и её адвокат обращались в полицию, но там на их заявления не реагировали. Следственный комитет квалифицировал убийство Григорьевой как бытовое, попутно заявив, что она "вела асоциальный образ жизни".