Католическая церковь причислила к лику блаженных миллениала

Католическая церковь причислила к лику блаженных 15-летнего подростка из Италии. Карло Акутис умер в 2006 году от лейкимии. Он активно проповедовал в интернете. Сверстники называли его кибер-апостолом.

Подросток помогал католическим организациям запускать сайты в интернете. Кроме того, он изучил программирование, чтобы создать веб-базу евхаристических чудес.

Беатрификация обычно предшествует канонизации, однако будет ли Акутис причислен к лику святых, пока неизвестно. Если это произойдёт, то подросток станет первым святым миллениалом.

После похорон подростка некоторые СМИ писали о происходящих чудесах – как утверждается, одной женщине удалось вылечиться от рака. А после молебна в честь Акутиса в 2013 году от тяжёлой аномалии якобы исцелился бразильский ребёнок. Ватикан признал это чудом, что позволило причислить подростка к лику блаженных.