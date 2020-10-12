Под Нижним Новгородом юноша открыл огонь по автобусу - есть жертвы

Под Нижним Новгородом, в Борском районе неизвестный открыл стрельбу из ружья по автобусу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников. В результате четыре человека погибли, ещё трое ранены. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Стрелок скрылся, ведётся его розыск.

По данным телеграм-канала Baza, нападавшему 18 лет, в Нижегородской области он гостил у своей бабушки. Сообщается также, что он специально готовился к нападению и у него было с собой два ружья.

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