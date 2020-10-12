В Сенате США начались слушания по кандидатуре судьи Эми Барретт

В Сенате США начались слушания по утверждению кандидатуры Эми Барретт на пост в Верховном суде. "Если Барретт будет утверждена, она займёт место недавно умершей "либеральной иконы" в Верховном суде Рут Бейдер Гинсбург", подчеркнул телеканал Си-эн-эн.

Согласно регламенту, в течение ближайших двух дней законодатели будут задавать кандидату в Верховный суд вопросы, и ещё один день отведён на выступления сторонников и противников ее кандидатуры.

В преддверии слушаний в Сенате, которые начались в понедельник утром, 48-летняя судья-консерватор Эми Кони Барретт опубликовала заявление, в котором излагает своё видение роли Верховного суда. Она, в частности, считает, что в его задачи не входит "решение всех проблем и исправление всех недостатков в общественной жизни" страны, цитирует текст заявления "Голос Америки".

"Политические решения и оценочные суждения по государственным вопросам должны приниматься политическими ветвями власти, избираемыми народом и подотчетными ему. Общественность не должна ожидать этого от судов, и суды не должны пытаться этого делать", – считает Барретт.

Четырёхдневные слушания в Юридическом комитете Сената по утверждению кандидатуры Эми Барретт, пройдут в условиях, когда до выборов президента США остаются три недели, а республиканцы имеют большинство в Сенате. Демократы возражают против такой спешки, настаивая на том, что новый судья Верховного суда должен быть избран после завершения президентской кампании. Демократы надеются на победу Джо Байдена и обеспокоены тем, что появление в Верховном суде ещё одного судьи консервативных взглядов закрепит нынешнее большинство - из девяти судейских постов представители консервативных взглядов займут шесть кресел.

Демократы недовольны кандидатурой Барретт , в частности, из-за опасений за судьбу Закона о доступном здравоохранении, известного как "Обамакер", принятого при президенте Бараке Обаме. Демократов также беспокоит позиция Барретт по предшествующим решениям суда. Она перечислила постановления, отмену которых считает невозможной, но среди них не оказалось двух вердиктов: 1973 года о легализации абортов и 2015 года о легализации однополых браков, отмечается в публикации "Голоса Америки".