Армения и Азербайджан продолжают нести потери и в дни "перемирия"

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник дважды дополнило список погибших армянских солдат, в него были внесены ещё 96 имён. В хронике Карабахской войны, публикуемой на сайте Русской службы Би-би-си, отмечается, что понедельник - третий день, когда в регионе должно действовать перемирие.

По данным армянского командования, на 16-й день новой войны в Карабахе, потери со стороны Армении составляют 525 человек. Надо, однако, учитывать, что не все 96 солдат, внесённых в список в понедельник, погибли именно в этот день: "данные о данные о погибших в условиях боев запаздывают и неполны, и это признают сами армянские военные", говорится в публикации.

Азербайджанская сторона заявляет, что удар по городу Гянджа в ночь на воскресенье был нанесён тактической ракетой "Эльбрус", жертвами этого удара стали десять человек (ранее сообщалось о девяти погибших).

Азербайджан свои боевые потери принципиально не обнародует, а сообщает журналистам только о числе мирных жителей, погибших под обстрелами. Их число в понедельник увеличилось до 42. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что в больнице скончалась молодая женщина, раненая при ракетном обстреле города Гянджа.

Как сообщил корреспондент Би-би-си из Степанакерта, в понедельник столица непризнанной НКР не подвергалась обстрелам - после частых бомбардировок в предыдущие дни.