Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Словакии лидер Народной партии Мариан Котлеба приговорён к 4 годам

Мариан Котлеба (слева) среди своих последователей

В Словакии лидер крайне правой парламентской партии, обвинённый в незаконном использовании неонацистской символики, был приговорён 12 октября к четырём годам тюремного заключения.

Мариан Котлеба, лидер Народной партии Наша Словакия, предстал перед судом за то, что в 2017 году подарил трём бедным семьям банковские чеки на сумму 1488 евро. Число 1488 имеет символический смысл для неонацистов и расистов из движения "Превосходство белых".

Приговор не является окончательным. Котлеба не признал своей вины и может обжаловать в Верховном суде свой приговор, вынесенный ему Специальным уголовным судом в городе Пезинок на юго-западе Словакии.

Крайне правая Народная партия Наша Словакия, члены которой пользуются нацистскими приветствиями и добиваются выхода Словакии из Европейского союза и НАТО, на последних парламентских выборах завоевала четвёртое место, получив 8 процентов голосов избирателей. Депутаты от этой партии имеют 17 мест в 150 местном парламенте Словакии и два места в Европейском парламенте. Котлеба и его однопартийцы открыто поддерживают идеологическое наследие марионеточной Словацкой республики периода Второй мировой войны.

Инцидент, за который был осуждён Котлеба, произошёл в 2017 году, 14 марта - в очередную годовщину образования Словацкой республики (1939-1945). В прошлом году Верховный суд отказался выполнять просьбу генерального прокурора о запрете партии Котлебы. В своей просьбе генпрокурор Яромир Цизнар, указал, что Народная партия Наша Словакия - это экстремистская группировка, подрывающая конституцию и намеренная разрушить демократическую систему. Верховный суд отклонил просьбу генерального прокурора, который не смог сопроводить свою просьбу достаточным количеством доказательств.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG