Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев. Об этом говорится в сообщении компании.
Появление у добровольца неизвестного заболевания в Johnson & Johnson назвали "ожидаемой частью любого клинического исследования". Анализом заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.
Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Предполагалось, что в них примут участие до 60 тысяч добровольцев с трёх континентов.
В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины Johnson & Johnson планирует выпускать один миллиард доз в год.
Ранее компания AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Первый раз это произошло в июле, второй в сентябре. Тогда Reuters сообщал, что причиной стали неврологические симптомы у одного из участников. Сейчас испытания возобновились.
Шведско-британская AstraZeneca одна из иностранных вакцин, которая готовится к регистрации в России.
- Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей.
- На стадии испытаний находятся также ещё две российские вакцины — от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
- В мире на сегодняшний день выявлен почти 37 с половиной миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией, болееJohnson & Johnson приостановила испытания вакцины от одного миллиона человек умерли.
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