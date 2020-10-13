Суд отказал в выплате за посмертный орден вдове погибшего в Сирии

Суд в Пскове отказался удовлетворить иск вдовы погибшего в Сирии прапорщика ВДВ Натальи Григоровой, которая добивалась выплаты пяти окладов за орден Мужества, которым посмертно наградили её мужа. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Несмотря на указ президента России Владимира Путина и приказ министра обороны Сергея Шойгу, суд встал на сторону военных. Командование 234-го гвардейского десантно-штурмового полка отказало вдове в выплатах, сославшись на то, что Николай Григоров был исключен из списков военной части в связи со смертью.

Прапорщик ВДВ Николай Григоров погиб в Сирии 6 марта 2018 года. Самолет Ан-26, на борту которого находились с 39 военнослужащих, разбился во время посадки на авиабазе Хмеймим. В качестве причин авиакатастрофы была названа техническая неисправность. Это была самая крупная в истории сирийского конфликта одномоментная потеря российских военнослужащих.

9 марта всех погибших в авиакатастрофе представили к награждению орденами Мужества, соответствующие документы были направлены на подпись президенту Владимиру Путину.

Ранее вдова Григорова, в том числе через суд, получила страховку, материальную помощь, премии и другие вознаграждения, однако ей не выплатили пять окладов мужа (почти 125 тысяч рублей), положенные по закону за орден Мужества.

В обоснование иска Натальи Григоровой были приведены поправки к законодательству , принятые Госдумой и подписанные президентом, в соответствии с которыми в случае гибели награжденного посмертно единовременное поощрение выплачивается в равных долях членам его семьи.

Михаил Вяткин, представляющий интересы вдовы, намерен обжаловать судебное решение и обратиться в Госдуму.