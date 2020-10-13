В перестрелке в Грозном убиты 7 человек, в том числе росгвардейцы

В Октябрьском районе Грозного утром 13 октября в перестрелке погибли 7 человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов. Власти утверждают, что сотрудники Росгвардии и полиции проводили спецоперацию. По ним был открыт огонь. Как утверждается, ответным огнём были убиты четыре человека, в сообщении Национального антитеррористического комитета они названы "бандитами".

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграме, что в перестрелке погибли "двое сотрудников правоохранительных органов республики". О третьем убитом он не упоминает. Как пишет Кадыров, участники незаконных вооружённых формирований прибыли в Чечню "из-за рубежа".

Ранее утром во вторник в Октябрьском районе столицы Чечни был введён режим контртеррористической операции в связи с сообщениями об угрозах теракта. В ходе операции, как утверждается, были замечены вооружённые люди, которые укрылись в частном доме. На предложение сдаться они ответили огнём.

Как пишет Кавказ.Реалии, дом, в котором были блокированы стрелявшие по полицейским люди, впоследствии был сожжён.

"Правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по получению упреждающей информации, а также приняты меры по усилению охраны и обороны объектов с массовым пребыванием людей", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Это уже вторая спецоперация в Чечне за последние дни. 11 октября в Серноводском районе были убиты двое предполагаемых участников незаконных вооружённых формирований.