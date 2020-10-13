Зеленский объявил о проведении "всенародного опроса" 25 октября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 25 октября - в день выборов в местные органы власти - в стране пройдёт всенародный опрос.

Гражданам будет предложено ответить на 5 вопросов - сказал Зеленский во вторник в видеообращении. Оно было стилизовано как доверительный разговор с гражданином Украины - Зеленский обращался в нём на "ты". "25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чём спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение... Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?"" - сказал президент.

При этом он не уточнил ни формулировку вопросов, ни даже их общий смысл, сказав, что об этом будет объявлено дополнительно. Как пишет "Украинская правда", предположительно будет объявляться по одному вопросу в день.

Неясно, будет ли среди вопросов, например, вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе. Ранее Зеленский заявлял, что готов будет уйти в отставку, если не добьётся мира на приемлемых для Украины условиях.

Речь идёт не о юридически обязывающем референдуме, а, по сути, о социологическом опросе. Как пишет входивший в окружение Зеленского политик Сергей Лещенко, "ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными “бюллетенями”, но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Голосование является добровольным".