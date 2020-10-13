Новосибирск: полицейского подозревают в убийстве трансгендера

В убийстве девушки-трансгендера из Новосибирска – 24-летней Виктории Басаковской – подозревают сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом сообщили редакции Сибирь.Реалии в областном Следственном комитете.

В полицейских ориентировках, опубликованных в местных сообществах "ВКонтакте" после пропажи Басаковской, Викторию называют Николаем Басаковским, как её звали до смены пола.

"На вид 25 лет, рост 160−165, волосы ниже плеч, карие глаза, был одет в серый спортивный костюм, белые кроссовки", – сообщает МВД в ориентировке, составленной 5 октября, когда Викторию объявили в розыск. Позже Басаковскую нашли задушенной. По подозрению в преступлении задержан сотрудник полиции – 20-летний сотрудник ППС, он уже дал признательные показания и показал место, где закопал тело. Следствие заявило о намерении ходатайствовать о его аресте.

Известно, что заявление о розыске подал сотрудник ППС Железнодорожного района Новосибирска, ставший впоследствии подозреваемым. Полицейский проживал с жертвой, её убийство он якобы совершил из ревности, пишет "Тайга-инфо" со ссылкой на источник в МВД области.