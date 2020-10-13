ЕСПЧ присудил компенсацию участнице акции на Болотной 6 мая 2012

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию Туране Варжабетьян, которой 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве сотрудник ОМОН во время разгона акции протеста ударил по голове дубинкой. О решении суда сообщает фонд "Общественный вердикт", который представлял интересы Варжабетьян.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должны выплатить её 16900 евро в качестве компенсации, а также 4500 евро судебных издержек.

Суд признал Россию виновной в нарушении права на запрет пыток и ненадлежащего обращения, отсутствии расследования и нарушении права на свободу собраний.

Варжабетьян сейчас 75 лет, во время акции на Болотной ей было 67. Во время разгона акции протеста она увидела, как ОМОНовцы избивают двух демонстрантов, и закричала, чтобы те прекратили избиение. После этого сотрудник правоохранительных органов ударил её дубинкой по голове, она потеряла сознание. Впоследствии ей поставили диагноз "сотрясение мозга". Жалобу ЕСПЧ начал рассматривать только в 2018 году - после того, как в России Следственный комитет отказалось уголовное дело по факту избиения.

В последние годы Варжабетьян ещё несколько раз задерживали на акциях протеста. В марте 2017 года росгвардейцы избили её на одиночном пикете.

После разгона крупной акции протеста, приуроченной к инаугурации Владимира Путина, было возбуждено дело о массовых беспорядках - так называемое "болотное дело". По нему были осуждены около 30 человек, многие из них получили реальные сроки. Впоследствии они вышли на свободу по амнистии или же отбыв срок. За жёсткие действия правоохранительных органов в России никто наказан не был, участники акции пытаются добиться компенсаций через ЕСПЧ.