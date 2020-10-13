Последний остававшийся на свободе член президиума КС покинул Беларусь

Последний остававшийся на свободе в Беларуси член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский покинул Беларусь и уехал в Варшаву. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета Артём Родененков, по словам которого Дылевский "был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность".

Сергей Дылевский в августе возглавлял стачком Минского тракторного завода. Стал одним из 7 членов президиума Координационного совета, созданного противниками Александра Лукашенко после выборов 9 августа. Целью совета называлась организация диалога об переходе власти от Лукашенко - через новые выборы. Против его участников, однако, начались репрессии. Дылевский отбыл административный арест, а после этого под давлением администрации уволился с МТЗ, на котором проработал 12 лет, "по соглашению сторон".

Ранее Дылевский рассказывал, что увёз в Варшаву свою семью.

Таким образом, из 7 членов президиума Координационного совета четверо сейчас за рубежом (в том числе Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая заявляла, что её поездка была запланирована, и она намерена вернуться в Беларусь) и ещё трое находятся под арестом в СИЗО. Двое из них арестованных в минувшую субботу встречались в СИЗО КГБ в Минске с Лукашенко, а ещё одна, Мария Колесникова, отказалась от встречи.