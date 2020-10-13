Тихановская требует от Лукашенко до 25 октября объявить об уходе

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что участники акций протеста против Александра Лукашенко объявляют ему так называемый Народный ультиматум - со сроком выполнения требований до 25 октября.

Как сказано в телеграм-канале Тихановской, до этой даты Лукашенко, официально провозглашённый президентом по итогам выборов 9 августа, которые его оппоненты не признают, должен объявить об уходе. Ещё два требования - прекращение насилия против участников акций протеста и освобождение всех политзаключённых.

Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября (в понедельник) "начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться" - пишет Тихановская. Она отвергла утверждения властей о "диалоге", назвав их действия "государственным террором". Она также вновь призвала сотрудников правоохранительных органов "перейти на сторону народа".​