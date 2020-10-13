Тихановская требует от Лукашенко до 25 октября объявить об уходе

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что участники акций протеста против Александра Лукашенко объявляют ему так называемый Народный ультиматум - со сроком выполнения требований до 25 октября.
Как сказано в телеграм-канале Тихановской, до этой даты Лукашенко, официально провозглашённый президентом по итогам выборов 9 августа, которые его оппоненты не признают, должен объявить об уходе. Ещё два требования - прекращение насилия против участников акций протеста и освобождение всех политзаключённых.
Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября (в понедельник) "начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".
"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться" - пишет Тихановская. Она отвергла утверждения властей о "диалоге", назвав их действия "государственным террором". Она также вновь призвала сотрудников правоохранительных органов "перейти на сторону народа".
- Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов. Его главная соперница Тихановская сейчас находится за границей, куда, по её утверждениям, была вынуждена выехать под давлением. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская - в качестве лидера оппозиции - встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.
- В последние дни власти вновь начали жёстко разгонять протесты в Минске и других городах. В воскресенье в Беларуси были задержаны более 400 человек, применялись водомёты и другие спецсредства. В понедельник в белорусской столице разогнали "Марш пенсионеров". Участники акций протеста в ряде районов Минска пытаются препятствовать задержаниям, организуют "цепи солидарности", сооружают из подручных средств баррикады.
- Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад. Он заявляет, что готовит конституционную реформу. В субботу он в СИЗО в Минске встретился с группой политзаключённых, среди которых были его видные оппоненты и члены оппозиционного Координационного совета. В частности, на встрече были бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской. Подробности разговора не известны, однако, по всей видимости, речь шла в том числе о конституционной реформе. После него двое из 12 участников встречи были освобождены.
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