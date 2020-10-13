Дегтярёв: ОМОН в Хабаровске "действовал в рамках закона"

Назначенный Кремлём временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отреагировал на избиение ОМОНом участников мирной акции протеста в минувшую субботу. Он заявил, что полиция просто пресекла несанкционированный митинг из-за действий провокаторов, которых "очень много" среди демонстрантов.



"Их не устраивает, что протест проходит мирно. Оскорбления полиции, которые видны на записях, переход на личности, угрозы и разбитые палатки - ничего другого правоохранителям не остаётся делать, кроме как пресечь это", - заявил Дегтярёв изданию AmurMedia.​

Он также считает, что сотрудники ОМОНа, бившие и арестовывавшие людей, "действовали в рамках закона". Тем, кто не согласен с этой позицией, Дегтярев предложил "самим увидеть, что произошло" и самостоятельно дать оценку "действиям правоохранителей, и действиям митингующих" - сообщает Сибирь.Реалии.

10 октября после акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала власти впервые применили силу для разгона участников. В центре города полиция задержала 25 человек. ОМОН применил силу против митингующих после того, как они начали устанавливать палатки на площади у администрации. Несколько человек были избиты и попали в больницу с различными травмами. Против нескольких жителей края заведены уголовные дела о повторном участии в несогласованных акциях, часть протестующих арестована на сроки от 3 до 20 суток, часть - оштрафована.