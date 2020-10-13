В российских больницах заняты 90% коек для больных c COVID-19. ВИДЕО

В российских больницах заняты уже девяносто процентов коек для больных коронавирусом, заявил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. По его словам, лишь двадцать процентов тех пациентов, что были госпитализированы, переносят болезнь относительно легко.

Во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новом антирекорде по заболеваемости СOVID-19. За последние сутки выявлены 13 тысяч 868 случаев инфицирования, из них 4 тысячи 618 случаев - в Москве.

Также в России зафиксирована рекордная с начала пандемии суточная смертность от коронавируса: умерли 244 человека. Предыдущий рекорд был установлен 29 мая - тогда за сутки скончались 232 пациента. Всего от СOVID-19 умерли почти 23 тысяч россиян.

Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии составляет 1 миллион 326 тысяч 178 человек.

Во всех регионах власти вновь вводят санитарные ограничения. Отменяются массовые мероприятия, работодатели переводят сотрудников на удалённую работу, закрываются школы и учреждения культуры. При этом власти надеются избежать введения полного карантина, который включает себя передвижение на транспорте только по спецпропускам.