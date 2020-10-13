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Великобритания вошла в международный космический проект "Артемида"

Художественное изображение человека на Луне по программе "Артемида"

Великобритания согласилась участвовать в американской программе возвращения человека на Луну и объявила 13 октября о присоединении к "Соглашению Артемиды". США планируют отправить на Луну "первую женщину" и "следующего мужчину". Проект "Артемида" должен быть реализован в 2024 году.

Новая лунная экспедиция станет продолжением программы "Аполлон" (1960-1970 годы), но принципиальным отличием станет создание условий для строительства постоянной базы на Луне.

На сайте NASA опубликованы основные положения о международном сотрудничестве в проекте "Артемида".

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