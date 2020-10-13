Apple представила новые iPhone 12 c поддержкой сетей связи 5G

Корпорация Apple представила во вторник новый iPhone 12 c поддержкой 5G.

Это первый смартфон компании с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения.

Новый смартфон будет тоньше (на 11 поцентов) и легче (на 16 поцентов) своего предшественника. Диагональ iPhone - 15 с половиной сантиметра (6,1 дюйма). Он оснащен OLED-дисплеем и защищен покрытием Ceramic Shield. Reuters пишет о цене этой модели, начиная от 799 долларов.

Еще одной важной новинкой будет возможность зарядки с помощью беспроводной магнитной MagSafe, отмечает "Интерфакс". Двойная камера смартфона, как обещают, обеспечит улучшенный режим ночной съемки. iPhone 12 будет представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и зеленом. У смартфона еще три модификации – iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, также с диагональю 6,1 дюйма, и Pro Max - с диагональю 6,7 дюйма.

В штаб-квартире Apple в Купертино были представлены и другие новинки.