"Союз МС-17" отправился на МКС. Полёт впервые займёт 3 часа

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17". Около девяти часов утра по Москве он штатно вышел на целевую орбиту. Трансляцию пуска вёл "Роскосмос".

Полёт космического корабля впервые пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет чуть более трёх часов. Стыковка с модулем "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирована в 11:52 по Москве, что должно стать рекордом.

На МКС отправились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они проведут на орбите 177 суток. У них запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

Ранее Сергей Рыжиков рассказывал, что его команда доставит на МКС оборудование для поиска утечки воздуха, которую на станции выявили в августе и не смогли до сих пор локализовать и перекрыть.

Нынешний экипаж МКС в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди должен вернуться на Землю 22 октября.