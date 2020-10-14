США предлагают России продлить СНВ-3. Москва не согласна с условиями

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединённые Штаты готовы продлить "на какое-то время" договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 - в случае, если Россия согласится на "замораживание" своего ядерного арсенала.
Как заявил американский дипломат, выступая в Фонде "Наследие" (Heritage Foundation), США и Россия достигли "принципиального соглашения" о продлении договора "на самом высоком уровне наших двух правительств". Осталось, однако, доработать важные детали.
СНВ-3 – последнее крупное соглашение о ядерных вооружениях между двумя странами. Срок его действия истекает в феврале. Администрация президента Дональда Трампа настаивала, чтобы участником соглашения об ограничении ядерных вооружений стал Китай. Из слов Биллингсли следует, что сейчас - за три недели до президентских выборов - она согласна на продление договора на какой-то ограниченный срок и без этого условия. "Мы готовы заключить это соглашение. На самом деле, готовы сделать это завтра. Но Москва тоже должна проявить политическую волю для этого", – сказал Биллингсли.
Вопрос о продлении договора обсуждался на российско-американских переговорах в Хельсинки на прошлой неделе.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предложение США неприемлемо для Москвы, тем самым отвергнув утверждение Биллингсли о принципиально достигнутой договорённости.
"Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому что мы против заморозки, а потому что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности" - сказал Рябков. Он также подчеркнул, что США не стоит рассчитывать, что они договорятся с Россией к дате выборов 3 ноября.
- Договор СНВ-3 был подписан тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге в апреле 2010 года. Он предусматривает сокращение развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц.
- Россия недавно заявила о создании новых типов ядерных вооружений, о которых не упоминается в СНВ-3, таких как гиперзвуковой маневрирующий боевой блок "Авангард".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.