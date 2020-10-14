США предлагают России продлить СНВ-3. Москва не согласна с условиями

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединённые Штаты готовы продлить "на какое-то время" договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 - в случае, если Россия согласится на "замораживание" своего ядерного арсенала.

Как заявил американский дипломат, выступая в Фонде "Наследие" (Heritage Foundation), США и Россия достигли "принципиального соглашения" о продлении договора "на самом высоком уровне наших двух правительств". Осталось, однако, доработать важные детали.

СНВ-3 – последнее крупное соглашение о ядерных вооружениях между двумя странами. Срок его действия истекает в феврале. Администрация президента Дональда Трампа настаивала, чтобы участником соглашения об ограничении ядерных вооружений стал Китай. Из слов Биллингсли следует, что сейчас - за три недели до президентских выборов - она согласна на продление договора на какой-то ограниченный срок и без этого условия. "Мы готовы заключить это соглашение. На самом деле, готовы сделать это завтра. Но Москва тоже должна проявить политическую волю для этого", – сказал Биллингсли.

Вопрос о продлении договора обсуждался на российско-американских переговорах в Хельсинки на прошлой неделе.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предложение США неприемлемо для Москвы, тем самым отвергнув утверждение Биллингсли о принципиально достигнутой договорённости.

"Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому что мы против заморозки, а потому что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности" - сказал Рябков. Он также подчеркнул, что США не стоит рассчитывать, что они договорятся с Россией к дате выборов 3 ноября.