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"Проект" рассказал об идее друга Путина выдвинуть Собчак на выборы президента

Владимир Путин и Ксения Собчак. Встреча с кандидатами в президенты в Кремле

Идея выдвижения Ксении Собчак на выборы президента России в 2018 году принадлежала другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. В качестве других кандидатов рассматривались телеведущая Елена Летучая и журналист Антон Красовский. Об этом пишет издание “Проект” со ссылкой на нескольких чиновников в администрации президента.

Бывший высокопоставленный чиновник утверждает, что Собчак выбрали чтобы “заполнить либеральный лагерь”. Он настаивает, что по такому же плану Ковальчук, дружащий с Путиным с начала девяностых, уже предлагал участвовать в выборах-2012 миллиардеру Михаилу Прохорову, которым нужно было “заменить” оппозиционера Алексея Навального.

Выбирая кандидата, чиновники в Кремле измеряли рейтинги Собчак, оппозиционера Дмитрия Гудкова, Антона Красовского, Елены Летучей и миллиардера Олега Тинькова, утверждает источник “Проекта”. По его мнению, Собчак была выбрана из-за сочетания высокой известности и высокого антирейтинга.

После этого, как утверждает собеседник “Проекта”, Собчак несколько раз встречалась с Путиным, обсуждая с ним кампанию. Президент знаком с телеведущей с её детства, он работал у её отца — бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Сама Собчак участие Кремля в своей предвыборной кампании отрицает. Встреча с Путиным, по её словам, была только одна. В 2018 году в интервью изданию Wonderzine она отрицала и своё знакомство с Ковальчуком и его участие в её выдвижении.

  • Знали ли другие кандидаты, что их обсуждают в Кремле — не уточняется, комментарии Красовского, Летучей, Тинькова и других упомянутых лиц в тексте не приводятся.
  • На выборах Собчак набрала, по данным ЦИК, 1,68 процента голосов избирателей — согласно официальным подсчётам, за неё проголосовали 1 238 031 человек.
  • Юрий Ковальчук — один из богатейших людей России, бывший участник одного с Путиным дачного кооператива "Озеро". По подсчётам журнала Forbes, его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Он основной акционер находящегося под санкциями США банка Россия. Туда Кремль, как сообщалось ранее, переводит зарплату Путина.

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