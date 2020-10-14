"Проект" рассказал об идее друга Путина выдвинуть Собчак на выборы президента

Идея выдвижения Ксении Собчак на выборы президента России в 2018 году принадлежала другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. В качестве других кандидатов рассматривались телеведущая Елена Летучая и журналист Антон Красовский. Об этом пишет издание “Проект” со ссылкой на нескольких чиновников в администрации президента.

Бывший высокопоставленный чиновник утверждает, что Собчак выбрали чтобы “заполнить либеральный лагерь”. Он настаивает, что по такому же плану Ковальчук, дружащий с Путиным с начала девяностых, уже предлагал участвовать в выборах-2012 миллиардеру Михаилу Прохорову, которым нужно было “заменить” оппозиционера Алексея Навального.

Выбирая кандидата, чиновники в Кремле измеряли рейтинги Собчак, оппозиционера Дмитрия Гудкова, Антона Красовского, Елены Летучей и миллиардера Олега Тинькова, утверждает источник “Проекта”. По его мнению, Собчак была выбрана из-за сочетания высокой известности и высокого антирейтинга.

После этого, как утверждает собеседник “Проекта”, Собчак несколько раз встречалась с Путиным, обсуждая с ним кампанию. Президент знаком с телеведущей с её детства, он работал у её отца — бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Сама Собчак участие Кремля в своей предвыборной кампании отрицает. Встреча с Путиным, по её словам, была только одна. В 2018 году в интервью изданию Wonderzine она отрицала и своё знакомство с Ковальчуком и его участие в её выдвижении.