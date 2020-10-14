Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд приговорил бывшего главу Удмуртии к 10 годам колонии

Александр Соловьёв

Суд в Удмуртии приговорил бывшего главу республики Александра Соловьёва к 10 годам колонии и 275 миллионам рублей штрафа за коррупцию. Бывший глава региона и член Совета Федерации признан виновным в получении взяток, передаёт “Коммерсантъ”.

По версии следствия, глава региона получил взятки на общую сумму около 142 миллионов рублей за согласование строительства мостов через Каму и Буй рядом с городом Камбарка на юго-востоке области. Сам он вину свою не признал.

Соловьёв окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал строителем, с конца 70-х годов занимал руководящие посты. С 1993 по 2003 год был главой управления автомобильными дорогами Удмуртии. Затем работал в правительстве республики, представлял её в Совете Федерации, в 2014 году был назначен её главой. В 2017 году он был задержан и арестован, после этого он жаловался на давление со стороны следствия в СИЗО “Лефортово”.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG