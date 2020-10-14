Суд приговорил бывшего главу Удмуртии к 10 годам колонии

Суд в Удмуртии приговорил бывшего главу республики Александра Соловьёва к 10 годам колонии и 275 миллионам рублей штрафа за коррупцию. Бывший глава региона и член Совета Федерации признан виновным в получении взяток, передаёт “Коммерсантъ”.

По версии следствия, глава региона получил взятки на общую сумму около 142 миллионов рублей за согласование строительства мостов через Каму и Буй рядом с городом Камбарка на юго-востоке области. Сам он вину свою не признал.

Соловьёв окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал строителем, с конца 70-х годов занимал руководящие посты. С 1993 по 2003 год был главой управления автомобильными дорогами Удмуртии. Затем работал в правительстве республики, представлял её в Совете Федерации, в 2014 году был назначен её главой. В 2017 году он был задержан и арестован, после этого он жаловался на давление со стороны следствия в СИЗО “Лефортово”.