Отсутствие питьевой воды в воинской части Шаведдинова признали законным

Суд в Архангельске отклонил иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который пожаловался на отсутствие питьевой воды на его посту в воинской части на Новой Земле. Об этом сообщает юрист ФБК Александр Головач.
Ранее Шаведдинов сообщал, что к месту его службы не доставляют питьевую воду, а подземных источников поблизости нет. Сотруднику ФБК приходится готовить и умываться водой из реки, а зимой топить для этих целей снег. Шаведдинов требовал от суда признать "бездействие командира войсковой части по обеспечению продуктами питания и питьевой водой надлежащего качества".
По словам юриста ФБК, после того как Шаведдинов подал иск, ему и его сослуживцам перестали выдавать просроченные продукты.
- Руслана Шаведдинова отправили на службу в воинскую часть на Новой Земле в конце 2019 года. Перед отправлением полицейские обыскали квартиру сотрудника ФБК. Перед обыском мобильный оператор Yota отключил мобильную связь Шаведдинова.
- Суд признал законной принудительную отправку активиста в армию. В армии Шаведдинову запретили пользоваться мобильным телефоном, а также отправлять и получать письма в части. Сотрудник ФБК пытался оспорить в суде это решение, но иск отклонили. Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Следственный комитет о похищении человека из-за того, что их сотрудник Руслан Шаведдинов перестал выходить на связь.
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