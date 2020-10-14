Отсутствие питьевой воды в воинской части Шаведдинова признали законным

Суд в Архангельске отклонил иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который пожаловался на отсутствие питьевой воды на его посту в воинской части на Новой Земле. Об этом сообщает юрист ФБК Александр Головач.

Ранее Шаведдинов сообщал, что к месту его службы не доставляют питьевую воду, а подземных источников поблизости нет. Сотруднику ФБК приходится готовить и умываться водой из реки, а зимой топить для этих целей снег. Шаведдинов требовал от суда признать "бездействие командира войсковой части по обеспечению продуктами питания и питьевой водой надлежащего качества".

По словам юриста ФБК, после того как Шаведдинов подал иск, ему и его сослуживцам перестали выдавать просроченные продукты.