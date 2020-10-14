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Преподавателя из Читы осудили за фото Краснова в "Бессмертном полку"

Суд в Чите оштрафовал на 150 тысяч рублей преподавателя местного политехнического лицея Евгения Ахмылова за то, что он разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографии атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с фашистской Германией. Об этом сообщается на сайте суда.

Ахмылова признали виновным по статье о реабилитации нацизма. Преподаватель признал свою вину. Он объяснил свои действия тем, что хотел "насолить" организаторам сайта "Бессмертный полк", поскольку не считает их патриотами Родины, и уверен, что они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны. Также выяснилось, что во время обыска у Ахмылова обнаружили книгу Адольфа Гитлера "Майн кампф" и фотографии нацистских преступников.

Во время Второй мировой войны атаман Пётр Краснов сотрудничал с нацистской Германией. В 1945 году был взят в плен англичанами и передан советской стороне. В 1947 году приговором Военной коллегии Верховного суда СССР был признан изменником Родины, "врагом народа" и приговорён к смертной казни.

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