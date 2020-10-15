"Черная метка" от "Единой России". Почему уволили Вячеслава Лысакова

Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ снял депутата Вячеслава Лысакова с поста первого заместителя председателя комитета по законодательству. Это произошло на пленарном заседании 13 октября. Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил журналистам, что Лысакова предложено снять с должности из-за "неуместных и некорректных высказываний". О каких высказываниях идет речь, Неверов не уточнил. Российские СМИ сообщают, что формальным поводом послужили критические высказывания депутата в его телеграм-канале, где он критикует коллег по партии и московские власти.



Вячеслав Лысаков входит во фракцию "Единая Россия", но не является членом партии. "Коммерсант" со ссылкой на источники в руководстве Госдумы пишет, что политические перспективы Лысакова во фракции невелики: его не собираются включать в списки на выборах в Думу в 2021 году. Сам депутат рассказал Радио Свобода, что готов рассмотреть предложения от других партий.

В телеграм-канале Лысаков активно критиковал коллег по фракции и меры по борьбе с коронавирусом в Москве. Он также писал, что у председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева начинается ломка без постоянных упоминаний в СМИ, называл фантасмагорией голосование по поправкам к Конституции и утверждал, что для производства одного миллиарда доз российской вакцины от коронавируса не хватит упаковки.

В интервью Радио Свобода Вячеслав Лысаков заявил, что для участия в очередных выборах в Госдуму он готов сотрудничать почти со всеми партиями и политическими силами, и уточнил, что не знает причин снятия его с поста в Госдуме:

"Единая Россия" прислала мне "черную метку". Это был неумный шаг

– Сняв меня с должности , партия "Единая Россия" в лице фракции прислала мне "черную метку". Это был неумный шаг, честно говоря. Я обсудил эту новость со своими подписчиками в телеграме. Столько поддержки и добрых слов я, наверное, не получал за всю свою жизнь. А фракция и партия собрали весь негатив, показав, что они не хотят меняться, не хотят обновляться, перезагружаться и так далее. Человека, который выступает с конструктивной критикой власти, погнали с должности. Более того, один из руководителей партии анонимно сказал, что они давно знали, что я работаю ради личной выгоды, поэтому они меня не собирались включать в списки на новых выборах. Он даже не знает, этот безымянный руководитель партии "Единая Россия", что я в этот созыв прошел как одномандатник. Люди голосовали конкретно за меня. И я не претендовал ни на какие списки, в которые включают, – и потом люди на партийной вагонетке заезжают в Государственную думу. Я претендовал на свой Западный административный округ Москвы, где я всю жизнь прожил, он мне знаком с детства, и мои избиратели просят меня остаться и работать в следующем созыве. Но теперь вряд ли это может получиться, с "Единой Россией" точно не получится, а если метка достаточно черная, то может не получиться и вообще. Хотя я открыт к диалогу со всеми легитимными партиями, которым не надо набирать голоса для того, чтобы направить своих представителей в Госдуму. Я готов к переговорам со всеми, включая "Единую Россию". Ну, кроме ЛДПР.

– За что конкретно вас лишили должности?

– Вопрос надо ставить перед фракцией, а не передо мной, потому что Сергей Иванович Неверов (руководитель фракции "Единой России". – Прим.) мне по-джентльменски утром позвонил и проинформировал о решении, которое было проголосовано потом на президиуме и утверждено Советом Думы. Это делалось без обсуждения. И наконец, за него проголосовали депутаты, то есть оно вступило в силу. О причине надо спрашивать у фракции.



– Но у вас есть предположения?

Якобы я по-хамски комментирую действия своих коллег по фракции и партии

– Какие предположения? Вы просто прочитайте стенограмму выступления Неверова, который, говоря о причине, назвал – высказывания. Он сказал: "Некорректные и неуместные высказывания". А высказывания у меня могут быть только в телеграме, потому что я на удаленке. Есть еще одна формулировка – "от анонимного коллеги", которую привел "Интерфакс": якобы я по-хамски комментирую действия своих коллег по фракции и партии. У меня в партии нет коллег, я не член партии. А для коллег во фракции, если я кого-то якобы оскорбил или нахамил, это должно стать предметом рассмотрения комиссии по этике. Но никто в комиссию по этике не обращался. Поэтому слова уважаемого Сергея Ивановича о том, что с моей стороны были некие некорректные или неуместные высказывания, требуют расшифровки: пусть он приведет прямую цитату. Я не знаю, я таковых высказываний за собой не видел. Но у меня есть своя точка зрения, позиция политика и депутата, я веду свой телеграм-канал, который называется "Думаем". Это авторский канал, я начал вести его в апреле, и он достаточно быстро стал популярным, хотя я для этого не прилагал ни технических, ни финансовых усилий. Я веду его сам, у меня нет редакции, пресс-секретаря, спичрайтера, эсэмэмщика и так далее, – рассказал Вячеслав Лысаков.

Радио Свобода обратилось за комментариями в пресс-службу фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ. Нам сообщили, что вся информация есть на сайте фракции.

Вячеслав Лысаков начал свою карьеру в 2005 году как борец за права автомобилистов. Тогда он организовал и провел в ряде регионов акции против запрета эксплуатации автомобилей с правым рулем. В 2006 году он учредил общественную организацию "Свобода выбора" и как ее лидер участвовал в митингах "Другой России" и Союза правых сил. В 2007 году его пригласили в экспертный совет при комитете Госдумы по транспорту. В мае 2011 года будущий депутат вошел в координационный совет только что созданного Общероссийского народного фронта (ОНФ), а в 2012 году возглавил его аппарат. В 2011 году Вячеслав Лысаков прошел в Госдуму по партсписку ЕР как член ОНФ, а в 2016 году избрался в Москве по Кунцевскому одномандатному округу, однако в партию он так и не вступил.

Политолог Константин Калачев уверен, что Единая Россия "списала" Вячеслава Лысакова со счетов, так как больше в нем не нуждается:

Он не рассматривается партией как полезная единица

– Приближаются очередные выборы Государственной думы, и Вячеслав Лысаков не имел надежды на выдвижение от "Единой России". Очевидно, что как полезная единица он уже не рассматривался, его общественная роль отыграна. Я полагаю, что господин Лысаков прекрасно понимал отсутствие перспектив в части попадания в список "Единой России" или выдвижения от партии по одномандатному округу. При этом, имея весьма высокую самооценку и считая, что он утвержденный одномандатник, Вячеслав Лысаков, видимо, решил поискать другую политическую нишу и сознательно пошел на обострение. Это такая точка входа в новую кампанию. Мне кажется, его расчет был ошибочный, и как политик, имеющий определенный вес и влияние, сейчас он вряд ли кому-то нужен. Так что его переговоры с другими партиями о возможности выдвижения, скорее всего, закончатся неудачей. А что касается "Единой России" – эта партия неоднократно избавлялась от попутчиков, это не первый подобный случай и, наверное, не последний. Просто начинается формирование новой команды, и все прекрасно понимают, что этот состав Госдумы предполагается значительно обновить. Большая часть нынешних депутатов от "Единой России" востребована на следующих выборах не будет. Кто-то по этому поводу сидит и молчит, а кто-то тем или иным способом начинает выражать недовольство или пытается заработать какие-то пиар-очки.

– Что вы думаете о нынешнем состоянии партии "Единая Россия", каковы ее перспективы на выборах на фоне того, что происходит в стране и в мире?

По спискам "Единая Россия" не наберет больше 20 процентов – рейтинг партии низок

– Мы прекрасно знаем, что рейтинг партии в последние годы снижался. Сейчас он тоже низок, поэтому целый ряд уважаемых экспертов, делая прогнозы, подходят к возможному списочному результату очень осторожно. Большинство адекватных экспертов считают, что "Единая Россия" не наберет по спискам больше 20 процентов. Но в России есть электорально управляемые регионы, или регионы электоральных аномалий, где "Единая Россия" всегда возьмет свои 90 процентов. Это не только Кавказ, есть такие регионы, как Кемеровская область, Тыва и тому подобные. В любом случае, "Единая Россия" будет претендовать на конституционное большинство через одномандатные округа. Неслучайно партия предлагает выдвижение своих кандидатов везде. Как вы понимаете, побеждают те люди, на которых делает ставку местная региональная власть. Если говорить о партийных списках, можно предположить, что "Единая Россия" найдет какие-то популярные предложения для населения. Собственно, Дмитрий Анатольевич Медведев этим сейчас и занят. Последнее его предложение – это бесплатные лекарства по рецепту. И я думаю, этим набор предложений не исчерпывается. Но основная ставка – это расчет на победы в округах, где многое будет зависеть от подбора кандидатов, которые должны быть предложены или отобраны региональной властью и на которых будет потрачен весь административный ресурс. Возможно, по спискам "Единая Россия" не сможет сохранить свои былые результаты, но вполне может компенсировать это победами в одномандатных округах. Если вспомнить прошлые выборы, там по округам были избраны считаные единицы несогласованных людей. Я думаю, в этот раз все будет еще жестче, – полагает политолог Константин Калачев.