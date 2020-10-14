Навальный рассказал, кто оплатил его лечение в Шарите

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал имена людей, оплативших его лечение в берлинской клинике "Шарите", после отравления. Пост об этом политик опубликовал на своей странице в инстаграм.

По словам Навального, его лечение в клинике обошлось в 49 900 евро. Эту сумму вместе оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Как долго Навальному придётся проходить реабилитацию в Германии пока неизвестно. Расходы на проживание и оплату лечения взял на себя Чичваркин.

Ранее Навальный рассказал, что его перелёт из Омска в Берлин стоимостью в 79 тысяч евро оплатил предприниматель Борис Зимин.

"Спасибо этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдёшь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному," - написал в посте Навальный.