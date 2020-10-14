Навальный рассказал, кто оплатил его лечение в Шарите

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал имена людей, оплативших его лечение в берлинской клинике "Шарите", после отравления. Пост об этом политик опубликовал на своей странице в инстаграм.
По словам Навального, его лечение в клинике обошлось в 49 900 евро. Эту сумму вместе оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Как долго Навальному придётся проходить реабилитацию в Германии пока неизвестно. Расходы на проживание и оплату лечения взял на себя Чичваркин.
Ранее Навальный рассказал, что его перелёт из Омска в Берлин стоимостью в 79 тысяч евро оплатил предприниматель Борис Зимин.
"Спасибо этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдёшь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному," - написал в посте Навальный.
- Алексей Навальный потерял сознание в самолёте Томск – Москва 20 августа. Пилот принял решение экстренно посадить лайнер в Омске. Там Навального госпитализировали в состоянии комы, из которой он вышел только спустя 19 дней.
- Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Спустя двое суток после госпитализации в омскую больницу, по требованию родных Навального, оппозиционер был перевезён на лечение в Берлин. Там в его организме нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.
- Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Страны ЕС, Великобритания и США требуют от российских властей расследовать произошедшее с Навальным, в противном случае они грозят ввести против России новые санкции.
- Сам Алексей Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин.
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