Главу штаба Навального обвинили в нападении на активистку НОД

Прокуратура Иркутской области предъявила обвинение главе иркутского штаба Навального Сергею Беспалову в нападении на сторонницу прокремлёвского движения НОД Ирину Радзиевскую.

По версии следствия, Беспалов, "реализуя преступный умысел, действуя умышленно и осознавая общественную опасность преступных действий", применил в отношении Радзиевской "не опасное для жизни насилие в виде захватов за правую и левую кисти рук и загиба правой руки в области локтевого сустава".

Обвинение квалифицировано по статье уголовного кодекса "Умышленное причинении вреда здоровью", максимальное наказание по которой - два года лишения свободы.

В разговоре с корреспондентом сайта "Сибирь. Реалии" глава иркутского штаба Алексея Навального рассказал, что инцидент с участием активистки НОД произошёл в апреле. Беспалов вместе с одним из своих соратников снимал на набережной Ангары ролик. В какой-то момент к ним подошла Радзиевская и, по словам политика, стала их оскорблять и провоцировать на конфликт.

Беспалов утверждает, что не трогал её руками, а только дважды попросил её отойти. Тем не менее, сторонница НОД подала заявление в полицию. Из обвинительного заключения Беспалов узнал, что в деле фигурируют пять свидетелей, ни один из которых, по его словам, на месте конфликта не был.

Глава иркутского штаба Навального считает обвинение против него провокацией и полагает, что уголовное дело возбудили, чтобы не допустить его до участия в выборах депутатов Государственной думы, в которых он планировал участвовать. Если Беспалова осудят даже условно, он не сможет быть кандидатом.