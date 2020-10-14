Умер известный советский диссидент Виктор Дзядко

В Москве умер известный советский диссидент, правозащитник и книжный художник Виктор Дзядко. 31 октября ему должно было исполниться 65 лет. Близкие сообщают, что в последнее время он тяжело болел.

Виктор Дзядко из семьи, пострадавшей во время сталинских репрессий. Его дядя был расстрелян в 1937 году. Он дружил со многими советскими диссидентами, в частности – с участницей акции на Красной площади 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию Натальей Горбаневской, а также с Феликсом Световым и Зоей Крахмальниковой, которых в 80-х годах приговорили к тюрьме и ссылке за найденную у них религиозную литературу. Дзядко помогал и им, и многим другим политзаключённым.

В 1983 году Дзядко венчался с дочерью Светова и Крахмальниковой Зоей, впоследствии также ставшей известной правозащитницей.

В начале нулевых вместе с Зоей Световой Дзядко активно участвовал в компании поддержки фигурантов дела ЮКОСа. В феврале 2017 года у них дома был проведён десятичасовой обыск. Оперативники изъяли всю технику. В Следственном комитете объяснили обыск расследованием по новому делу ЮКОСа, которое было возбуждено ещё в 2003 году. Позже Мосгорсуд признал обыск законным.

У Виктора Дзядко и Зои Световой четверо детей - дочь Анна и трое сыновей, известных в России журналистов: главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, бывший главный редактор журнала "Большой город" и создатель просветительского проекта "Арзамас" Филипп Дзядко, а также редактор РБК Тимофей Дзядко.