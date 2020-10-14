Путин внёс в Госдуму законопроект, повышающий значимость Госсовета

Владимир Путин внёс в среду на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о Государственном совете, сообщил глава парламентского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, законопроект внесён "для реализации положений обновленной Конституции России" и может быть принят до конца года.

Госсовет - совещательный орган при президенте, который был создан Путиным 1 сентября 2000 года. В середине февраля Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой внесения поправок в Конституцию, в числе которых предложил закрепить в Основном законе страны статус и роль Госсовета, чтобы повысить его значимость.

В июле по итогам общероссийского голосования поправки были приняты. Согласно им, президент, возглавляющий Госсовет, формирует его состав "в целях "обеспечения функционирования органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". В Госсовет войдут премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента и главы регионов.

Оппозиция, не признавшая итоги голосования по правкам и объявившая саму процедуру незаконной, опасается, что президент повышает значимость Госсовета для того, чтобы иметь возможность оставаться у власти пожизненно. Сам Путин это отвергает.