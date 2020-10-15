"Согласовано с баблом". Вновь о предвыборной кампании Собчак

Резонансный текст вышел из-под пера журналистов "Проекта". Это портрет Ксении Собчак, как говорится в подзаголовке – "звезды политического театра".

Одна из самых обсуждаемых частей расследования – участие Ксении Анатольевны в президентских выборах 2018 года:

«Все было как с бизнесменом Михаилом Прохоровым», — рассказывает бывший высокопоставленный чиновник, имея в виду участие главы ОНЭКСИМа в президентских выборах 2012 года. «Ковальчук встречался с ним, и они обсуждали, что нужна замена Навальному, — вспоминает собеседник. — В случае с Собчак было то же самое, нужно было заполнить либеральный лагерь». Сотрудник ее штаба подтверждает, что в частных разговорах Собчак упоминала Ковальчука в контексте своего выдвижения.

Когда в АП начали работать над кампанией 2018 года, кремлевских социологов попросили измерить рейтинги Собчак, Дмитрия Гудкова, Антона Красовского, Елены Летучей и Олега Тинькова . Летучую не выбрали, потому что ее электорат пересекался с путинским, у Гудкова были слишком хорошие рейтинги, а у Собчак — очень высокая известность и при этом огромный антирейтинг. В Кремле поняли, что она идеально подходит. Так появилась кампания «Против всех».[...]

Летом же 2017 года у Собчак начались регулярные контакты с Кириенко: он, в частности, согласовывал тезисы ее предвыборной программы . Участник кампании Собчак приводит такой пример: именно после консультации с Кириенко в программе Собчак появился пункт о ликвидации министерства культуры, и исчез тезис об упразднении РПЦ, который телеведущей предложили политтехнологи ее штаба. Некоторые технологи, работавшие на Собчак, признаются, что их даже приглашала администрация президента: попросили в Кремле «помочь Собчак и потусить, работа есть работа», — говорит один из них. Другой политический эксперт вспоминает, что уже во время кампании написал о Собчак негативную колонку, после чего ему позвонили из АП и попросили больше так не делать.

Роман Баданин:

Опиши политика в двух цитатах. "Я выдвинулась как бы против президента", "В моем проигрыше виноват Алексей Анатольевич (Навальный)". Хотя когда в одном штабе слились Собчак, Кудрявцев и Красовский с этикой происходящего и так многое было ясно. И с эстетикой тоже.

Дмитрий Трещанин:

Какой же [потрясающий] «Проект» про Собчак, зависть

Олег Кашин:

Про кампанию Собчак 18 года - не так чтобы вау интересно, но много смешных подробностей.

Жанна Немцова:

Отличное расследование «Проекта». Много важных и интересных подробностей, которые касаются не только президентской гонки.

Сергей Ежов:

Хорошо, что Проект написал про Собчак. Всё, конечно, было либо известно, либо понятно, но теперь обобщено и зафиксировано

Слава Рабинович:

#КсюшаМурзилка #ДляТюрьмы

Кампания Ксении Собчак на президентских выборах была полностью согласована с Кремлём

Леонид Волков:

А ключевой абзац текста — это про антирейтинг. То, что мы много раз говорили: он был у Собчак такой огромный, что Кремль без всякого риска мог давать ей любые площадки и возможность говорить что угодно. Все равно потолок был 2%. Так и получилось, как по нотам.

Не ведитесь.

Сергей Медведев:

Отличное расследование Проект. про Собчак, хотя предупреждаю: после прочтения хочется помыть руки и принять душ. Впрочем, в ситуации пандемии это никогда не будет лишним

Владимир Ашурков:

Довольно гадко всё это. Примерно совпадает с моими ощущениями и опытом общения с Собчак и другими упомянутыми персонажами.

Вот что пишет в своём телеграме сама Ксения:

Когда-то журналист Роман Баданин был главный редактором Дождя и моим непосредственным начальником. Он учил нас важным вещам. В частности, «что такое настоящее расследование». Это когда есть факты, документы и открытые источники. Он учил, что «один источник нам сообщил» — это самый слабый аргумент для материала, и что расследовательский вес такого аргумента ничтожен. Прошло много лет, и Роман Баданин подписывает своим именем расследование, где нет ни одного факта, но множество «источник рассказал».

Меня обвиняют в каких-то встречах с АП и Кириенко, которого я знать не знаю, а в качестве аргумента приводят вот это: « Несколько чиновников администрации президента и бывшие сотрудники предвыборного штаба Собчак утверждают: та кампания была тщательно согласована с Кремлем, а идея выдвижения исходила от Ковальчука». Это всё, Карл! Если вы думаете, что это начало расследования, то нет! Это его конец!!!! Просто «несколько чиновников подтвердили» и «сотрудники штаба сказали». Я правильно понимаю, что теперь этого достаточно? «Несколько чиновников администрации президента и бывшие сотрудники ФБК подтвердили что Навальный — агент Бортникова». Я правильно понимаю, что я могу выпускать такое «расследование»? )) Подождите, я преувеличила и наврала, там есть еще один факт. Вот он: «Некоторые технологи, работавшие на Собчак, признаются, что их даже приглашала администрация президента: попросили в Кремле «помочь Собчак и потусить, работа есть работа», — говорит один из них»

Некоторые технологи.

Во всей статье нет ни одного имени в связи с этим, ни одного документа или фотоматериала подтверждающего что-либо из этой чуши.

Но вот уже Кира Ярмыш радостно выпускает видео «Кампания Ксении Собчак была полностью согласована с Кремлем» и ссылается на расследование. А в расследовании «некоторые технологи» и «некоторые чиновники». Это вообще что? Я видимо пропустила тот момент, когда независимые расследователи стали ссылаться на сливы переписок опубликованных на сайте «Богиня.ком» (не шучу) и на «некоторых технологов».

Навальный всегда высмеивал такую журналистику, потому что именно по этой технологии его называли госдеповским или фсбшным агентом. Но тут он с радостью ссылается на подобный материал. Это все, что надо знать и о методах политической борьбы и о состоянии расследовательской журналистики в России.

Приведём и ещё один пост из телеграма, но сперва – ту цитату из текста "Проекта", которая, как оказалось, задела Собчак больнее всего:

Собчак может вести себя некорректно с людьми, которые на нее работают, говорит бывший продюсер шоу «Осторожно Собчак» Ренат Давлетгильдеев: «Если она платит тебе зарплату, то отношения переходят в категорию раб и рабовладелец». Он вспоминает: продюсер Наталья Шагирова уволилась после того, как ведущая на нее грубо накричала. «Задерживалась съемка, машина с операторами никак не могла припарковаться у Большого театра, она приехала первой и начала истерить на продюсера: «Ты е*аная сука, *изда бездарная», — рассказывает Давлетгильдеев. «Она давно в медийном поле и все знают про ее характер. Я от нее ушла, потому что у нас произошла некрасивая ситуация и я решила, что больше так не хочу. Она на меня накричала и это было незаслуженно, поэтому я для себя решила, что ее манера общения и график для меня не подходят», — рассказала «Проекту» сама Шагирова.

Ксения Собчак:

Есть только один момент,который считаю важным прокомментировать. Я к сожалению очень много тактично замалчивала ,так как живу принципом-никогда не начинай войну первой,но всегда реагируй на чужую ложь. Тут публично решил высказаться проработавший два месяца активист ПусиРайот Ренат Давлетьгеев. Якобы он ушел из проекта ОсторожноСобчак потому ,что я отношусь «к сотрудникам как к рабам»🙈.

Так вот. Ренат Давелетьгеев был уволен за денежные долги, трехразовые срывы сьемок и наркотики,которые он употреблял в течении даже рабочего дня. Мои слова готовы подтвердить все те,кому непосчастливилось работать с ним те два месяца. Схема «увода денег» была простая-он брал у меня деньги на расходы,а потом просто не расплачивался с теми для кого брал, да так,что я еще несколько месяцев после того ,как его вышвырнула из кампании получала звонки от дизайнеров и графиков с вопросом о деньгах ,которые не заплатили. Или называл одни деньги за какую то услугу,а услуга стоила других денег. Помимо этого ,Ренат лично у меня постоянно просил «в долг» на срочные нужды:то операция другу ,то еще что-то ,а в итоге отключал телефон на несколько рабочих суток так,что мне приходилось розыскивать его через его знакомых,и находили его в квартире в невменяемом состоянии. Я по-дружески предлагала помочь,отправить в клинику на нарколечение,но в ответ были обещания больше такого не устраивать. Но,как и у большинства наркоманов,кончилось все неблагодарностью и клеветой в мой адрес. Это поведение и «фривольное» обращение со сметами может подтвердить много людей которые с ним работали на проекте.

Этот человек -клинический лжец. Он очень «красиво презентует» а потом всегда кидает. Он кинул Дождь согласившись остаться на работе ,а потом ,назначив главреду Мише Зыгарю деловую встречу просто отключил телефон и улетел в ньюйорк ,он кинул меня ,просто сорвав важные сьемки очередным враньем «попал в больницу» (за два месяца работы у меня Ренат дважды «попадал под машину «, и трижды «в больницу». У Курентзиса тоже за два месяца разобрались ,что это за человек и выгнали в зашей. Теперь он-активист ПусиРайот. Ну что ж -там хоть украсть нечего ,и то хорошо. Не имейте с этим человеком никаких дел. Чтобы он не обещал он всегда и во всем врет. И еще имеет поразительное свойство настраивать людей друг против друга.

Все читатели могут заметить, что Ксении никак не далась фамилия Давлетгильдеев. Пост же многим не понравился (и не только этим).

Стас Натанзон:

Понятно, что у Ксении неизмеримо больший медийный ресурс и победитель объявленного ей холивара понятен (независимо от того, кто тут прав). И сотни подружек в чате будут готовы подтвердить ей ее версию. Но непонятно, зачем все это?

Я Рената Давлетгильдеева знаю много лет. Еще с тех пор, когда он был Ринатом 😊 Мы несколько лет не виделись и что-то могло измениться, но все, что я знаю о Ренате, говорит о том, что он точно не вор, не обманщик, не подставщик и так далее. Он не только очень талантливый, но и очень ответственный человек. И уж точно он не про деньги.

Екатерина Винокурова:

Не знаю Рената Давлетгильдеева, но из всех поступков и высказываний Собчак уже давно сделала вывод, что она - попросту довольно злой человек.

Нынешнее ее поведение вызвано одним.

Ее и ее мать обвинили по сути в следующем:

- Коммерческое лоббирование своих и чужих интересов с наглым использованием сентиментальных частей семейной истории

- Использование политики для повышения собственной банковской капитализации

(Остальное - лирика)

Отдельно идет обвинение в некорректном обращении с сотрудниками.

Собчак из всех обвинений(самое серьезное - коммерческий лоббизс с использованием семейной истории и политического положения) не отвечает ни на одно, вместо этого решая уничтожить почти рандомно бывшего сотрудника.

Для самой Собчак даже в случае отсутствия реакции публикация последствий нести не может, так как она неприкасаема и, в общем, именно этим воплощает в себе и своем клане одно из главных свойств нынешней России, с которым надо бороться, как с самым страшным злом.