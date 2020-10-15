Передвижные камеры в Москве будут искать нарушителей карантина

Передвижные камеры, которые используются в Москве для контроля за соблюдением правил дорожного движения, применят для поиска нарушителей самоизоляции, в том числе пешеходов. Соответствующий тендер Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) появился на сайте госзакупок. Первым внимание на это обратило издание "Открытые медиа".

Согласно документу, передвижные комплексы фотовидеофиксации, установленные на крышах микроавтобусов ЦОДД, будут модернизированы и смогут фиксировать ещё 50 новых составов правонарушений - сейчас их 14. В их числе — нарушение режима самоизоляции в условиях карантина, сказано в материалах закупки. Максимальная сумма контракта составляет более 98 миллионов рублей, работы нужно выполнить до 25 декабря.

Система "Карантин", позволяющая инспекторам ГИБДД ловить нарушителей режима самоизоляции, — появилась ещё в мае, но работала она иначе, пишут "Открытые медиа". Автоинспектор через специальное приложение на служебном планшете должен был подключиться к стационарной камере ЦОДД, а приложение в автоматическом режиме сравнивало номера проезжающих под камерой машин с базой данных, содержащих информацию о цифровых пропусках.

В ЦОДД сообщили "Коммерсанту", что стационарные дорожные камеры фиксируют 55 видов правонарушений, а передвижные — "значительно меньше". Отвечая на вопрос, зачем добавлять в функционал камер возможность искать нарушителей карантина, в ведомстве сказали, что все комплексы "должны работать в синхронном режиме". Стационарные камеры уже умеют фиксировать такие нарушения, отметило издание.

Неназванный источник "Коммерсанта", "знакомый с ситуацией", сообщил, что возможность искать нарушителей карантина с помощью передвижных камер добавляют на случай, если понадобится контролировать передвижение граждан, обязанных изолироваться, например, больных и тех, кто с ними контактировал.

В апреле из-за пандемии коронавируса за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности и невыполнение предписаний санитарных врачей в условиях карантина были установлены штрафы от 15 тысяч до 300 тысяч рублей — сумма зависит от состава и тяжести правонарушения.