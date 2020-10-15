Зеленский назвал второй вопрос всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил содержание второго из пяти вопросов, которые будут заданы гражданам 25 октября во время так называемого всенародного опроса. Зеленский предложил провести такой опрос одновременно с выборами в местные органы власти.
В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Зеленский предлагает гражданам Украины ответить на вопрос, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны?
Накануне Зеленский назвал первый из пяти вопросов всенародного опроса : следует ли за коррупцию в особо крупных масштабах наказывать пожизненным заключением?
О проведении на Украине в день голосования на местных выборах всенародного опроса Зеленский объявил 13 октября. По словам президента Украины, речь идет о "важных вопросах", которые обсуждаются "на улице, на кухне и в интернете", а цель опроса — узнать мнение граждан.
В отличие от референдума, опрос не будет иметь прямых юридических последствий, разъяснили в Офисе президента.
Неясно, как будет организована процедура голосования. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что дополнительных бюджетных средств для проведения опроса не выделялось, так что неясно и то, как он будет профинансирован.
- 25 октября на Украине (кроме неконтролируемых Киевом территорий) должны пройти выборы в местные органы власти. Опросы показывают, что партия президента "Слуга народа" во многих крупных городах, вероятнее всего, не добьётся успеха, по опросам лидируют действующие мэры Киева, Одессы, Харькова, Днепра.
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