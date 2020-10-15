Венесуэльские танкеры может застраховать компания из Крыма

Расположенная в аннексированном Россией Крыму компания может застраховать три венесуэльских танкера, которые будут ходить под российским флагом. Это должно позволить вывозить нефть из находящейся под санкциями США Венесуэлы. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, правительство России готовится поддержать экспорт нефти из Венесуэлы. Для этого российско-венесуэльская компания, которой принадлежит танкер "Максим Горький", получит два новых танкера. Они, как утверждают источники газеты, будут застрахованы крымской компанией и оперироваться находящимся из-за аннексии Крыма под американскими санкциями российским "Совфрахтом".

По оценке ещё одного источника газеты, такая схема позволит возить венесуэльскую нефть в Россию без захода в крупные международные порты. Насколько оправданна эта схема экономически — не уточняется.