HRW: Россия в Сирии могла совершить преступления против человечности

Сирийские правительственные войска и российские военные в Сирии допустили "бездушное пренебрежение" человеческими жизнями во время наступления на северо-западе страны в начале нынешнего года. Такую оценку дала международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе об ударах войск Башара Асада и России по гражданским объектам в сирийской провинции Идлиб.

В докладе утверждается, что намеренные бомбардировки гражданских объектов и обстрелы населённых пунктов могут представлять собой преступления против человечности и военные преступления.

Как утверждается в докладе, за последний год (с апреля 2019 по март 2020 года, когда в Идлибе началось перемирие) в сирийском регионе, находящемся под контролем вооружённой оппозиции, погибли сотни мирных жителей. Российские самолёты и войска Асада нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры, в том числе больницам, школам и рынкам. Целью этих ударов было названо запугивание местного населения - с тем, чтобы оно покинуло населённые пункты. Наступление войск Асада действительно привело к появлению в Идлибе сотен тысяч беженцев. По оценкам, на территории Идлиба находится около 3 миллионов мирных жителей.

В результате наступления сирийских правительственных сил им удалось занять около половины территории провинции. В бои вмешалась Турция, которая поддерживает ряд вооружённых формирований оппозиции. Москва и Анкара договорились о перемирии.

В докладе HRW названы имена тех, кто лично мог нести ответственность за приказы бомбить гражданские цели. Среди них и президенты Сирии и России - Башар Асад и Владимир Путин - как главнокомандующие армиями. Также в списке министр обороны России Сергей Шойгу и ещё 5 российских генералов. Правозащитники рекомендуют государствам вводить персональные санкции против тех, кто несёт ответственность за гибель мирных жителей в Сирии.