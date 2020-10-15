Белорусская баскетболистка рассказала об условиях содержания в СИЗО

Баскетболистка сборной Беларуси Елена Левченко заявила о неприемлемых условиях содержания в минском изоляторе на улице Окрестина. Об этом сообщает Tribuna.com.

В конце сентября Левченко арестовали на 15 суток за участие в несанкционированных акциях протеста. В четверг она должна была выйти на свободу, но затем суд оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 белорусских рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии 20 сентября. Суд решил, что 20 сентября Левченко нарушила порядок проведения массового мероприятия. Она двигалась по проезжей части проспекта Победителей и несла плакат "Народ чемпион". После суда Левченко вышла на свободу.

"В изоляторе ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических балках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени не водили нас в душ", — заявила Левченко.