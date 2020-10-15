Президент Азербайджана: мы заняли 40 населённых пунктов в Карабахе

Азербайджанские военные с конца сентября заняли более 40 населенных пунктов в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

Президент Азербайджана также отметил, что ускорить политическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта могла бы Турция. При этом Баку и Анкара никогда не обсуждали вопрос создания в Азербайджане турецкой военной базы несмотря на укрепление военного сотрудничества. В разговоре с телеканалом France 24 Алиев подчеркнул, что Турция не принимает военного участия в разрешение военного конфликта.

В свою очередь представители Нагорного Карабаха сообщили, что столица региона Степанакерт вновь подверглась ракетному

обстрелу вооруженными силами Азербайджана. Власти непризнанной республики также отвергли сообщения Баку об атаках на гражданские азербайджанские объекты.