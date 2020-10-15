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Президент Азербайджана: мы заняли 40 населённых пунктов в Карабахе

Ильхам Алиев

Азербайджанские военные с конца сентября заняли более 40 населенных пунктов в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

Президент Азербайджана также отметил, что ускорить политическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта могла бы Турция. При этом Баку и Анкара никогда не обсуждали вопрос создания в Азербайджане турецкой военной базы несмотря на укрепление военного сотрудничества. В разговоре с телеканалом France 24 Алиев подчеркнул, что Турция не принимает военного участия в разрешение военного конфликта.

В свою очередь представители Нагорного Карабаха сообщили, что столица региона Степанакерт вновь подверглась ракетному
обстрелу вооруженными силами Азербайджана. Власти непризнанной республики также отвергли сообщения Баку об атаках на гражданские азербайджанские объекты.

  • Армяно-азербайджанский конфликт из-за самопровозглашённого Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации обстановки. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в нарушении соглашения.
  • Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.

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