"Не спрашивайте!" Как на Кипре отменили "золотые паспорта"

На Кипре объявлено о прекращении так называемой программы “золотых паспортов”, в соответствии с которой можно было получить гражданство Кипра, страны Европейского союза, вложив в кипрскую экономику и недвижимость в общей сложности два с половиной миллиона евро. Официальное название программы – "Гражданство в обмен на инвестиции".
Накануне принятия этого решения властями Кипра катарский телеканал "Аль-Джазира" показал репортаж-расследование, в котором журналист, выдававший себя за китайца с криминальным прошлым, договорился о получении кипрского гражданства с депутатом кипрского парламента, владельцем строительной корпорации Христакисом Дзованисом и с председателем парламента Кипра Деметрисом Силлурисом. “Претендент на гражданство” не скрывает, что в КНР его обвиняют в коррупции и могут отправить в тюрьму на долгий срок, а адвокат, сопровождающий сделку, обещает решить и проблему с изменением имени в паспорте, чтобы избежать дальнейших преследований. Съемки велись скрытой камерой.
Президент Кипра Никас Анастасиадис распорядился создать комиссию по расследованию фактов, изложенных в репортаже "Аль-Джазиры". В Никосии состоялись демонстрации протеста против злоупотреблений при предоставлении кипрского гражданства. Программа “золотых паспортов” действовала с 2002 года и принесла в казну страны миллиарды долларов.
Скандалы, связанные с этой программой, вспыхивали и раньше, их фигурантами были и граждане России, получившие такой паспорт. Европейская комиссия не раз выражала озабоченность по поводу того, что гражданами страны – участницы ЕС становятся люди, чье прошлое по меньшей мере вызывает сомнения. В ноябре прошлого года кипрское гражданство было аннулировано почти у 30 человек, 9 из них – россияне, получившие его в рамках программы “золотых паспортов”.
Как сообщило на этой неделе русскоязычное кипрское издание "Европа-Кипр", генеральный аудитор Республики Кипр Одиссеас Михаилидис заинтересовался фактом выдачи 18 кипрских паспортов директорам и акционерам компании, занимающейся созданием системы игорных заведений. По предварительным данным, эти люди не инвестировали в Кипр ни цента: они не приобрели недвижимость и не вложили средства в экономику страны, как того требуют положения программы "Гражданство в обмен на инвестиции". Но решение кабинета министров о выдаче им кипрских паспортов было принято за один день.
В начале сентября кипрская газета "Политис" опубликовала список людей, которые получили так называемые "золотые паспорта" Кипра за инвестиции с 2008 по 2012 год. Ранее перечень был засекречен, теперь гриф "секретно" снят. Издание ссылается на письмо президента Кипра. В нем говорится, что за эти четыре года кипрское гражданство получил 141 иностранец, 34 из них на момент подачи заявления "входили в группу высокого риска". В их числе член правления госкорпорации ВЭБ РФ Михаил Кузовлев; совладелец Evraz Александр Фролов; бывший член Совета Федерации от Чувашии, совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев; владелец торговой сети Spar в России и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин; гендиректор компании "БФА-Девелопмент" и вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Людмила Коган; владелец группы компаний ЕСН Григорий Берёзкин и другие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что "список нуждается в проверке".
Кипрское гражданство за инвестиции получили и ряд украинских бизнесменов, пишет издание. Среди них миллиардер Игорь Коломойский; соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов; глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.
Об обстоятельствах отмены программы "золотых паспортов" рассказывает издатель еженедельника "Европа-Кипр" Андрей Авситидийский.
– Правда ли, что программа "Гражданство в обмен на инвестиции" была свернута после репортажа телеканала "Аль-Джазира" о коррупции при выдаче кипрских паспортов?
– Да, это ровно так случилось, на следующий день буквально. Но дело в том, что это был далеко не первый репортаж "Аль-Джазиры". В этом году уже вышло как минимум два, может быть, даже и три. Официальной реакцией на них было, что, мол, это просто пропаганда, а на самом деле все хорошо. "Аль-Джазира" – телеканал катарский, а у Турции и Катара очень хорошие взаимоотношения. И у властей Кипра была версия, что это все делается с подачи Турции, чтобы насолить Кипру. Но этот последний репортаж, где журналисты уже пошли на откровенную провокацию, лобовую, и она удалась, когда адвокат, депутат парламента и спикер парламента, второй человек в стране, говорят о том, что без проблем можно получить кипрский паспорт, и не важно, какое у человека прошлое, пусть криминальное, куда уже дальше-то? После этого, конечно, какие-то решения должны были быть приняты и выводы сделаны. И вот ровно это и произошло.
– Как-то пострадали фигуранты этого репортажа? Я имею в виду кипрских чиновников, коррумпированность которых была очевидна?
– Ушли в отставку депутат парламент, который фигурировал в репортаже, и глава парламента подал в отставку, хотя поначалу не хотел этого делать. Его изначальная версия была такая: давайте я временно приостановлю свои полномочия, пока будет расследование Генпрокуратуры, а когда оно закончится, тогда уже посмотрим, какие будут выводы. Но он ушел под давлением общественности. Вчера был вечером достаточно серьезный митинг в столице Кипра Никосии, люди протестовали против коррупции, многих киприотов возмутило, что так откровенно торгуют паспортами.
И сейчас в соцсетях, в кипрском сегменте, многие просто стебутся над властями откровенно. За последние два дня набирает популярность мем, он стал именно кипрским, который звучит так: "Только не спрашивайте меня об этом, иначе вас заберет демон". Откуда это все происходит? Кипрские журналисты, когда посмотрели репортаж "Аль-Джазиры", они обратились за комментариями к президенту. Ну, естественно, это было мероприятие, которое никакого отношения к "золотым паспортам" не имело, но прежде чем журналисты обратились к президенту, он понял, о чем будет вопрос, и он сказал буквально следующее: "Не спрашивайте меня об этом репортаже, иначе вас заберет демон". Пресс-служба уже сказала, что это была шутка, но эта фраза уже стала фразой года, многие ее повторяют к месту и не к месту. И уже такие анекдоты пошли, допустим, муж возвращается домой поздно, жена спрашивает: "Дорогой, где ты был?" – а он отвечает: "Не спрашивай меня об этом, иначе тебя заберет демон".
– И программа "золотых паспортов" была немедленно свернута? Как обойдутся с теми, кто уже подал заявку на такой паспорт, но его еще не получил?
– Там в решении правительства фигурирует дата – 1 ноября. То есть оставалось 18 дней до конца октября, и за это время все заявки, которые уже поданы, их около 300, должны быть рассмотрены. Плюс те люди, которые подадут документы до конца октября, их заявки тоже будут рассмотрены.
– Еврокомиссия уже довольно давно рекомендовала если не свернуть эту программу, то, по крайней мере, очень серьезно усилить проверки тех, кто подает заявления и собирается вносить два с половиной миллиона евро ради получения кипрского гражданства. Почему Еврокомиссия не была услышана?
– Вы правы абсолютно, неоднократно звучали предупреждения, но в рамках Евросоюза эти предупреждения, видимо, власти Республики Кипр воспринимали как рекомендации. И была достаточно вялая реакция. Но все-таки под давлением властей ЕС были ужесточены условия получения "золотых паспортов". Был проведен тендер, были три компании, которые выиграли его, и они стали проводить проверку потенциальных кандидатов на предмет таких вещей, как криминал, отмывка денег и так далее. Вроде как на словах все стало гораздо лучше. Ну, наверное, я думаю, и на практике улучшилось. Более того, я убежден, что большая часть людей, которые получили таким образом кипрские паспорта, они все-таки достойные люди. Но очевидно совершенно, что у части тех, кто получил "золотые паспорта", так скажем, прошлое оставляет желать лучшего.
– Эта программа принесла миллиарды долларов экономике Кипра. Если отвлечься от коррупции, все-таки насколько эта программа помогала экономике Кипра? И насколько серьезно ее отсутствие может теперь сказаться, на ваш взгляд?
– По официальным данным, было заработано от 6 до 7 миллиардов. Но надо понимать, куда пошли эти деньги. В основном они пошли в строительный сектор, то есть тем девелоперам, которые начали строить высотки, и юридическим компаниям, которые занимались оформлением процесса получения гражданства. С одной стороны, безусловно, эти деньги, конечно, помогли, но много людей на Кипре говорят, что эта помощь отправлялась в очень узкий сектор экономики, то есть деньги прошли мимо большинства жителей Кипра. То есть на этой схеме зарабатывала лишь очень небольшая группа людей, вот такая основная мысль. И она вчера звучала на митинге протеста.
– Много ли россиян воспользовались этой программой?
– Я боюсь вам сейчас назвать точные данные, но однозначно немало. И россияне в числе первых, я думаю, наряду с гражданами Китая и арабских стран.
– Какая-то возможность для возобновления подобной программы на Кипре остается?
– Я думаю, она будет возобновлена, просто на каких-то других условиях. Сейчас шумиха уляжется, Генпрокуратура закончит расследование. Дело в том, что на Кипре все так неспешно происходит, и у нас одно из любимых словечек – это "сига-сига", по-гречески это означает "медленно-медленно". Сейчас шумиха уляжется, вот спикер ушел в отставку, Генпрокуратура придет к каким-то выводам. И я думаю, что в следующем году, это, конечно, мои предположения, программа будет возобновлена, просто на других условиях. Каких именно – об этом можно лишь гадать на данный момент, – говорит Андрей Авситидийский.
Программы, аналогичные кипрской, продолжают действовать на Мальте и в Болгарии. Там для получения "золотого паспорта" нужно инвестировать меньшую сумму, но процесс предоставления гражданства значительно более сложный, чем на Кипре. Кроме того, там введены ежегодные квоты на "золотые паспорта".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.