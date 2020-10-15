Блогер, освещающий протесты в Хабаровске, заявил об избиении в лесу

Хабаровский блогер Сергей Плотников, который на своём ютьюб-канале публикует видео протестных акций в поддержку Сергея Фургала, заявил, что возле дома не него напали неизвестные, силой затащили в микроавтобус, увезли в лес и там несколько часов пытали. Серьёзных физических травм, при этом, ему не причинили - блогер отделался ссадинами на лице и голове, а также содранной кожей на запястьях из-за надетых на него наручников.

По словам Плотникова, нападавших было семеро, на их головах были надеты зелёные балаклавы. Блогер утверждает, что его везли в микроавтобусе от Хабаровска километров сорок, всё это время он лежал на полу, и его периодически били. Уже в лесу в Плотникова, как он рассказал, показательно "стреляли возле ног" со словами "либо ты будешь сотрудничать с нами, либо пуля попадёт тебе в голову". После этого блогера снова посадили в микроавтобус, отвезли в район Матвеевки и высадили недалеко от кладбища.

Плотников заявил, что сможет опознать некоторых из нападавших.