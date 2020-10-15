Блогер, освещающий протесты в Хабаровске, заявил об избиении в лесу

Хабаровский блогер Сергей Плотников, который на своём ютьюб-канале публикует видео протестных акций в поддержку Сергея Фургала, заявил, что возле дома не него напали неизвестные, силой затащили в микроавтобус, увезли в лес и там несколько часов пытали. Серьёзных физических травм, при этом, ему не причинили - блогер отделался ссадинами на лице и голове, а также содранной кожей на запястьях из-за надетых на него наручников.
По словам Плотникова, нападавших было семеро, на их головах были надеты зелёные балаклавы. Блогер утверждает, что его везли в микроавтобусе от Хабаровска километров сорок, всё это время он лежал на полу, и его периодически били. Уже в лесу в Плотникова, как он рассказал, показательно "стреляли возле ног" со словами "либо ты будешь сотрудничать с нами, либо пуля попадёт тебе в голову". После этого блогера снова посадили в микроавтобус, отвезли в район Матвеевки и высадили недалеко от кладбища.
Плотников заявил, что сможет опознать некоторых из нападавших.
- Акции протеста в Хабаровске не стихают больше трёх месяцев - с того момента, как был арестован избранный жителями региона губернатор Сергей Фургал, с большим отрывом победивший на выборах кандидата от "Единой России". Фургала обвинили в организации заказных убийств пятнадцатилетней давности. Протестующие требуют прекратить уголовное преследование. Они заявляют о политической подоплёке дела и связывают его с популярностью Фургала и потерей влияния в регионе "Единой России". Сам бывший губернатор также отрицает все обвинения.
- По выходным митинги и шествия в Хабаровске собирают тысячи людей. 10 октября Росгвардия впервые за три месяца ежедневных протестов применила против граждан силу, задержав около 40 человек. На нескольких участников акции завели уголовные дела по статьям о неоднократном нарушении правил проведения митингов и применении насилия к представителям власти.
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