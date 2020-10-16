Прокуратура требует от вузов сообщить о "неблагонадёжных" студентах

Никулинская межрайонная прокуратура Москвы инициировала проверку исполнения законодательства научными и образовательными организациями, в ходе которой, помимо прочего, от вузов требуют предоставить информацию "о реализации проектов (программ), финансируемых из иностранных источников, а также о реализации образовательных программ высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка".

О проверке сообщил профсоюз работников высшей школы "Университетская солидарность". Он публикует письмо ректора РАНХиГС Владимира Мау, в приложении к которому опубликовано письмо прокурора. В письме говорится, что проверка проводится по поручению прокурора Москвы Дениса Попова не только в РАНХиГС, но и в других "научных и образовательных организациях", однако список этих организаций не опубликован.

От вузов, в частности, требуют предоставить документы о сотрудничестве с зарубежными неправительственными организациями и российскими организациями, включёнными в список так называемых иностранных агентов. Вузы также обязаны предоставить документы о возможном сотрудничестве с международными организациями, которые "представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства, как посредством использования преподавательского состава и студентов, так и с привлечением сотрудников, экспертов сторонних организаций".

От вузов требуют информацию о том, не проходят ли в их стенах мероприятия политического толка, в частности направленные на вмешательство в электоральные процессы (таким вмешательством названа в частности подготовка наблюдателей на выборах и обеспечение мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов), "дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики", "формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России", "идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния", "фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил", "разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и так далее.

От вузов также требуют предоставлять информацию об участии студентов в массовых публичных мероприятиях и числе привлечённых к административной ответственности. Прокуратуре требуется и информация об участии в мероприятиях по подбору одаренной и перспективной российской молодежи с целью дальнейшего приглашения на учебу за границу. "Приведите конкретные примеры выезда за границу Российской Федерации окончивших вуз студентов, участвовавших в обменных программах и стажировках" - говорится в документе.

От вузов требуют предоставить информацию и о преподавателях: "Сообщите, имеют ли место факты привлечения научного и преподавательского сообщества к подготовке в интересах иностранных международных неправительственных организаций тенденциозных материалов с критикой внешней и внутренней политики России" - сказано в документе.

Профсоюз считает проверку в таком виде грубым нарушением конституции России и автономии университетов.

"По мнению прокуратуры, подготовка наблюдателей на выборы, инициативы по изменению законодательства, продвижение демократических и либеральных ценностей — это действия, которые должны вызывать подозрение у университетского начальства. Мы наблюдаем то, что прокуратура пытается заставить вузы доносить на собственных студентов и сотрудников" - говорится в заявлении профсоюза.