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Один из ведущих российских исследователей буддизма покончил с собой

Николай Абаев

В Улан-Удэ покончил с собой 71-летний профессор Бурятского госуниверситета Николай Абаев. Он был одни из авторитетных российских исследователей буддизма. Книги он чань-буддизме учёный начал издавать ещё в Советском Союзе. О гибели историка сообщил региональный выпуск газеты “Московский комсомолец”.

Издание “Байкал daily” утверждает, что Абаев “попал в трудную жизненную ситуацию из-за коронавируса”. “Моя изоляция превратилась в заточение по принуждению, без бесплатной еды. Умираю от истощения, диабета, анемии”, — цитировал сайт письмо профессора в июне.

Николай Абаев был востоковедом, буддологом, исследователем чань-буддизма и тенгрианства. Помимо БГУ, он преподавал в Тувинском госуниверситете. Он был депутатом Верховного Хурала Тувы. Кроме того, Абаев — один из авторов словаря "Буддизм" и энциклопедического словаря "Китайская философия”, — напоминает РИА “Новости”. Университеты профессора и правоохранительные органы его смерть не комментировали.

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