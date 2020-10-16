Тихановская находится в розыске "из-за призывов к захвату власти"

Экс-кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к захвату власти и свержению конституционного строя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Представитель белорусского МВД без уточнения деталей подтвердила, что Тихановская находится в розыске. Ранее о том, что бывший кандидат в президенты объявлена в розыск сообщало МВД России.
После президентских выборов 9 августа Тихановская, опасаясь преследований, уехала в Литву. Как представитель оппозиции она встретилась с рядом европейских лидеров с призывом поддержать протестующих.
В интервью Белорусской службе Радио Свобода Тихановская выразила сожаление, что многим белорусским активистам и представителям оппозиции пришлось покинуть страну из-за насилия со стороны властей. Отвечая на вопрос о контактах с российской демократической оппозицией, Тихановская сказала, что белорусские оппозиционеры ни с кем не связывались напрямую. "Они все равно нас поддерживают", —подчеркнула экс-кандидат в президенты.
- С 9 августа в Минске и других белорусских городах не прекращаются массовые акции протестов, собирающие сотни тысяч людей. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести. Точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.
- ЕС и США не признали белорусские выборы законными и состоявшимися. Россия их признала.
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