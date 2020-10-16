Тихановская находится в розыске "из-за призывов к захвату власти"

Экс-кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к захвату власти и свержению конституционного строя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Представитель белорусского МВД без уточнения деталей подтвердила, что Тихановская находится в розыске. Ранее о том, что бывший кандидат в президенты объявлена в розыск сообщало МВД России.

После президентских выборов 9 августа Тихановская, опасаясь преследований, уехала в Литву. Как представитель оппозиции она встретилась с рядом европейских лидеров с призывом поддержать протестующих.

В интервью Белорусской службе Радио Свобода Тихановская выразила сожаление, что многим белорусским активистам и представителям оппозиции пришлось покинуть страну из-за насилия со стороны властей. Отвечая на вопрос о контактах с российской демократической оппозицией, Тихановская сказала, что белорусские оппозиционеры ни с кем не связывались напрямую. "Они все равно нас поддерживают", —подчеркнула экс-кандидат в президенты.